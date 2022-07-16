Eski yöneticiden açıklama: Akçekaya mallarına çökmeye çalıştı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın sahibi Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Çifte cinayetin zanlısı olmakla suçlanan Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya’nın (48), Arıkan’dan 30 milyon dolar alacağı olduğu iddia edildi.

Metin Bektaş, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanladı. Bektaş, “Nazmi Arıkan’ın hiç kimseye borcu yoktu. O iddialar doğru değil” ifadelerini kullandı.

‘ÜÇ YILDIR TEHDİT EDİYOR’

Bektaş, Arıkan’ın sahibi olduğu eğitim kurumunun bazı işletmelerini alan Akçekaya’nın öğretmen maaşlarını ödemediğini, veli ve öğrencileri mağdur ettiğini anlattı. Bektaş, “Ufuk Akçekaya dürüst çalışmayan, veliyi dolandıran, öğrenciyi mağdur eden, öğretmene maaşını vermeyen, mal sahibinin kirasını ödemeyen bir adamdır. Daha sonra Nazmi Bey, anlaşmadan doğan yasal hakkını kullanarak Akçekaya’nın işlettiği kurumlardan isim hakkını geri aldı. Onunla herhangi bir ticari ilişkisi yok. Sadece bizim marka değerimize verdiği zarardan ötürü onunla yola devam etmek istemedi” diye konuştu.

Akçekaya’nın yaklaşık üç yıldır Arıkan’ı tehdit ettiğini belirten Bektaş, “Üç yıldır bu adam sabah akşam taciz ediyor, tehdit ediyor, küfrediyor. Arkasında başka şeyler var, ortaya çıkacak, hesabı sorulacak” dedi.

AKP’DEN ADAY OLMUŞTU

Katil zanlısı Akçekaya’nın 2018’de AKP’den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkmıştı. Akçekaya’nın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’li birçok isimle olan fotoğraflarını paylaşması dikkat çekmişti.