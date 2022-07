Nazmi Arıkan cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı

15 Temmuz 2022 Cuma, 15:53

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu Nazmi Arıkan cinayetindeki sır perdesi aralanıyor. Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi’ne bağlı Karainebeyli Köyü’ndeki çiftliğinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya gözaltına alındı.

ŞOFÖR DAHA SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

TELE1’den Gizem Özlen'in haberine göre, Akçekaya, olay günü çiftliğe iki kez geldi. İlk gelişinde Arıkan’ı bıçak darbeleriyle katletti. Fakat o sırada Arıkan’ın şoförü çiftlikte değildi. Şoför çiftliğe geldiğinde Arıkan’ın öldüğünü gördü. Zanlı da cinayeti gören şoförü de öldürdü. Kameralarda cinayetin an be an kaydedildiği ileri sürülüyor.