Felsefenin Şafağında Bir Eğitim Kurumu: Özel Varlık Anadolu Lisesi

İnsanlık tarihinde bir hak olarak tanımlanan eğitim, her şeyden önce felsefenin bir ürünüdür. Kelime kökeni Aristoteles’in M.Ö. IV. yüzyılda Atina’da kurduğu Lýkeion okuluna dayanan “lise” kavramı, Özel Varlık Anadolu Lisesi’nde tarihsel ve düşünsel bir derinlikle yeniden hayat buluyor. Arkasında büyük bir sermaye gücü barındırmaksızın, orta düzey gelir sahibi eğitimcilerin etik bir endişe ve kararlı bir girişimle var ettiği bu kurum, eğitimi ticari bir faaliyet değil, öncü bir sorumluluk olarak üsteniyor.

BİR SOHBETTEN BİR OKULA

Varlık Lisesi’nin temelleri, 2010 yılında iki öğretmenin eğitim üzerine gerçekleştirdiği sohbetlerle atılmış. Felsefenin en başat kavramı olan “varlık” ismini ve “Eğitimde Niteliğin Adresi” sloganını pusula edinen kurum, 2011 yılında dershane olarak başladığı yolculuğunu, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren felsefe kökenli bir özel lise olarak sürdürüyor. Bu yolculuk, yalnızca bir okulun inşası değil, aynı zamanda Varlık Akademi Projesi (VAP) ile teorik ve pratik eğitimin özgün bir sentezi olma iddiasını da taşıyor.

VAP: BÜTÜNSEL BİR EĞİTİM İZLEĞİ

Varlık Lisesi’nde öğrenim süreci, rastlantısallıktan uzak, titizlikle planlanmış bir felsefi zemin üzerine kuruluyor. Tüm dersler; kavramların tanımlanması, verilerin sunulması ve bilginin nitelik alanı, konumu, bağlamı ve önemi üzerinden açıklanması aşamalarını içeren özgün bir izlekle işleniyor. Eğitimi geçerli akıl yürütmelerle kurulan ilişkileri kavrama etkinliği olarak gören bu anlayış, öğrencilere dünyayı yorumlama tavrını kazandırmak için özgün eğitim uygulamalarıyla öğrencinin entelektüel gelişimi, merak artımı ve meşgale oluşumu adım adım denetliyor.

KURUMSAL İLKELER VE ETİK SORUMLULUK

Türkiye’de bir ilk olan öğretmen ve çalışanlara +1 maaş ikramiye uygulamasıyla emeği bir hak olarak tanımlayan Varlık Lisesi, eğitim dünyasına yalnızca akademik değil, etik bir zemin de sunma kaygısı taşıyor. Bu şekilde özel okulların ticari kaygılardan arınarak eğitim tarihinde öncü kurumlar olmaları gerektiğini savunan kurucular, eğitimde niteliği korumak adına daima tek şube kalarak şubeleşmeyi reddetmeyi ve öğrenim verimliliğini maksimize etmek için de sınıfları 12 kişilik kontenjanlarla sınırlandırmayı birer ilke olarak benimsiyor.

Ayrıca elde edilen tüm pedagojik ürünleri ve deneyimleri, eğitimin tüm paydaşlarıyla paylaşmayı da bir ilke olarak benimseyen Varlık Lisesi, sorumluluklarını bilen, öğrenmenin lezzetiyle kendisine ve çevresine değer katan bireyler yetiştirme amacıyla Ankara’nın kalbinde yeni öğrenci ve velilerini, bu neşeli ve şen öğrenim yolculuğuna davet ediyor.