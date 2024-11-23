Dünya çapındaki sıralama: Türkiye'den 4 üniversite ilk 100 içerisinde

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, "THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2025" ile disiplinler arası bilim araştırmalarında, dünyada 92 ülke ve bölgeden 749 üniversite sıralandı.

Sıralamada, en fazla üniversiteye sahip ülke 65 üniversite ile Hindistan olurken, onu 45 üniversite ile Türkiye, 38'er üniversite ile Rusya ve ABD, 33 üniversite ile de Japonya takip etti.