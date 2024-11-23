Dünya çapındaki sıralama: Türkiye'den 4 üniversite ilk 100 içerisinde
"Times Higher Education (THE) Disiplinlerarası Bilim Sıralaması"nda ilk 100'de 4, ilk 200'de 10 Türk üniversitesi yer aldı. İlk 100 içerisinde yer alan üniversiteler sırasıyla; Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi oldu.
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, "THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2025" ile disiplinler arası bilim araştırmalarında, dünyada 92 ülke ve bölgeden 749 üniversite sıralandı.
Sıralamada, en fazla üniversiteye sahip ülke 65 üniversite ile Hindistan olurken, onu 45 üniversite ile Türkiye, 38'er üniversite ile Rusya ve ABD, 33 üniversite ile de Japonya takip etti.
Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesi, çıktılar ve süreçlere ilişkin yüksek puanları nedeniyle disiplinler arası bilim alanında dünyada birinci olurken, Stanford Üniversitesi ikinci sırada yer aldı. ABD dışında en yüksek sıralamaya sahip üniversite, üç numarada yer alan Singapur Ulusal Üniversitesi oldu.
Sıralamada ilk 200'de 10, ilk 100'de 4 üniversitesi bulunan Türkiye, sıralamaya giren üniversite sayısına göre dünya ikincisi oldu.
Buna göre, Koç Üniversitesi 41'nci sırada yer aldı. Sıralama şöyle devam etti:
64 - Sabancı Üniversitesi
76 - İstanbul Teknik Üniversitesi
90 - Boğaziçi Üniversitesi
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