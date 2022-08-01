TÜİK açıkladı! 2022 yılı için en kısa sürede iş bulabilen bölümler hangileri? Önlisans ve lisans bölümlerinin istihdam ve kazanç oranı...

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:33
<p><strong>Türkiye İstatistik Kurumu</strong> (TÜİK), mezun olan gençlerin mezuniyet sonrası ilk iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançları hesaplandı.</p> <p>Çarpıcı sonuçlar ortaya koyan verilere göre; lisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi <strong>13.6 ay</strong> olarak gerçekleşirken, bu süre ön lisans mezunları için<strong> 14.8 ay</strong> olarak hesaplandı. İşte bölümlere göre istihdam oranları...</p>

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mezun olan gençlerin mezuniyet sonrası ilk iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançları hesaplandı.

Çarpıcı sonuçlar ortaya koyan verilere göre; lisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi 13.6 ay olarak gerçekleşirken, bu süre ön lisans mezunları için 14.8 ay olarak hesaplandı. İşte bölümlere göre istihdam oranları...

<p>Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanından ilki; <strong>sağlık ve refah</strong> (yüzde 82.7).</p>

Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanından ilki; sağlık ve refah (yüzde 82.7).

<p>Kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanından ikincisi ise; yüzde 77.8 ile <strong>eğitim sektörü</strong>.</p>

Kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanından ikincisi ise; yüzde 77.8 ile eğitim sektörü.

<p>Lisans mezuniyet alanları kriterine göre, dördüncü sırada <strong>bilişim ve iletişim teknolojileri</strong> (yüzde 76.7) yer alırken beşinci sırada <strong>doğa bilimleri, matematik ve istatistik</strong> (yüzde 72.3) alanları yer alıyor.</p>

Lisans mezuniyet alanları kriterine göre, dördüncü sırada bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 76.7) yer alırken beşinci sırada doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 72.3) alanları yer alıyor.

<p>Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler;</p> <p>işitme engelliler öğretmenliği (yüzde 96.6),</p> <p>aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği (yüzde 95.5),</p> <p>zihin engelliler öğretmenliği (yüzde 95.4),</p> <p>görme engelliler öğretmenliği (yüzde 94.4) </p> <p>çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği (yüzde 94.3) bölümleri oldu.</p>

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler;

işitme engelliler öğretmenliği (yüzde 96.6),

aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği (yüzde 95.5),

zihin engelliler öğretmenliği (yüzde 95.4),

görme engelliler öğretmenliği (yüzde 94.4) 

çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği (yüzde 94.3) bölümleri oldu.

<p>Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler;</p> <p>paramedik (yüzde 97.1),</p> <p>ambulans ve acil bakım teknikerliği (yüzde 97.0),</p> <p>polis meslek eğitimi (yüzde 92.1),</p> <p>endüstriyel otomasyon (yüzde 87.9),</p> <p>elektronik haberleşme (yüzde 86.7) oldu.</p>

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler;

paramedik (yüzde 97.1),

ambulans ve acil bakım teknikerliği (yüzde 97.0),

polis meslek eğitimi (yüzde 92.1),

endüstriyel otomasyon (yüzde 87.9),

elektronik haberleşme (yüzde 86.7) oldu.

<p><strong>Lisans mezunlarının</strong> mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının <strong>en kısa olduğu beş bölüm</strong>;</p> <p>dil ve konuşma terapisi (2.4 ay),</p> <p> güvenlik bilimleri (3.0 ay),</p> <p>görme engelliler öğretmenliği (3.4 ay), </p> <p>zihin engelliler öğretmenliği (3.7 ay),</p> <p>işitme engelliler öğretmenliği (3.8 ay) oldu.</p>

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm;

dil ve konuşma terapisi (2.4 ay),

 güvenlik bilimleri (3.0 ay),

görme engelliler öğretmenliği (3.4 ay), 

zihin engelliler öğretmenliği (3.7 ay),

işitme engelliler öğretmenliği (3.8 ay) oldu.

<p><strong>Ön lisans</strong> mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı;</p> <p>hizmetler (12.5 ay), </p> <p>doğa bilimleri, matematik ve istatistik (12.7 ay),</p> <p> mühendislik, imalat ve inşaat (13.7 ay), </p> <p>sağlık ve refah (13.7 ay)</p> <p>eğitim (15.0 ay) olarak gerçekleşti.</p>

Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı;

hizmetler (12.5 ay), 

doğa bilimleri, matematik ve istatistik (12.7 ay),

 mühendislik, imalat ve inşaat (13.7 ay), 

sağlık ve refah (13.7 ay)

eğitim (15.0 ay) olarak gerçekleşti.

<p><strong>Ön lisans mezunlarının</strong> mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm;</p> <p>uçak gövde bakım (1,0 ay), </p> <p>polis meslek eğitimi (2,9 ay), </p> <p>paramedik (3,3 ay),</p> <p>kamu güvenliği ve asayişin sağlanması (4,3 ay) </p> <p>mekatronik teknolojisi (5,8 ay) oldu.</p>

Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm;

uçak gövde bakım (1,0 ay), 

polis meslek eğitimi (2,9 ay), 

paramedik (3,3 ay),

kamu güvenliği ve asayişin sağlanması (4,3 ay) 

mekatronik teknolojisi (5,8 ay) oldu.

<div class="haberMetni inread-ads" style="box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"> <h3>ORTALAMA KAZANCIN EN YÜKSEK OLDUĞU LİSANS BÖLÜMLERİ</h3> <p>Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; <strong>pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği </strong>ve<strong> uçak mühendisliği</strong> oldu.</p> <p>Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm;<strong> polis meslek eğitimi</strong>, <strong>tarım, perakende satış</strong> ve <strong>mağaza yönetimi, marka iletişimi</strong> ile<strong> ev idaresi</strong> oldu.</p> </div>

ORTALAMA KAZANCIN EN YÜKSEK OLDUĞU LİSANS BÖLÜMLERİ

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği oldu.

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi oldu.

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