TÜİK açıkladı! 2022 yılı için en kısa sürede iş bulabilen bölümler hangileri? Önlisans ve lisans bölümlerinin istihdam ve kazanç oranı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mezun olan gençlerin mezuniyet sonrası ilk iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançları hesaplandı.
Çarpıcı sonuçlar ortaya koyan verilere göre; lisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi 13.6 ay olarak gerçekleşirken, bu süre ön lisans mezunları için 14.8 ay olarak hesaplandı. İşte bölümlere göre istihdam oranları...
Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler;
işitme engelliler öğretmenliği (yüzde 96.6),
aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği (yüzde 95.5),
zihin engelliler öğretmenliği (yüzde 95.4),
görme engelliler öğretmenliği (yüzde 94.4)
çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği (yüzde 94.3) bölümleri oldu.
ORTALAMA KAZANCIN EN YÜKSEK OLDUĞU LİSANS BÖLÜMLERİ
Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği oldu.
Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi oldu.
Video Haberler
- 'Eğer 3'üncü parti olmak istiyorsa...'
- Vakaya giden ambulansa kafa attı!
- Bursa'da esrarengiz balık ölümleri
- Faciadan dönüldü: Bursa'da 'otobüs' yangını!
- Lazer epilasyon sonrası 'yanık' suçlaması
- Şişli'de çantadan para ve cüzdan çalan şüpheli yakalandı
- Her gün bakımevine gelen 'tilkiyi' besliyor
- Son 24 yılın zirvesi bekleniyor
- Sokakta tanımadığı kadına yumruk atıp, dişlerini kırdı!
- Beşiktaş'ın eski yıldızı gazeteciye saldırdı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- 'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti
- Z kuşağından Cumhur'a ağır darbe
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- AKP’de hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar...