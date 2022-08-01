TÜİK açıkladı! 2022 yılı için en kısa sürede iş bulabilen bölümler hangileri? Önlisans ve lisans bölümlerinin istihdam ve kazanç oranı...

ORTALAMA KAZANCIN EN YÜKSEK OLDUĞU LİSANS BÖLÜMLERİ

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği oldu.

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi oldu.