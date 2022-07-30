Jüpiter Yükseliyor filminin konusu nedir? Jüpiter Yükseliyor filminin oyuncuları kimler?
Jüpiter Yükseliyor 2015 yapımı bilimkurgu filmi. Jüpiter Yükseliyor filminin konusu nedir? Jüpiter Yükseliyor filminin oyuncuları kimler?
Wachowski kardeşler tarafından yazılan, yönetilen ve yapımcılığı üstlenilen Jüpiter Yükseliyor filmi 6 Şubat 2015 tarihinde vizyona girdi. İkili, Matrix serisinin ardından ilk kez bu film ile bilimkurgu türüne dönüş yaptı.
JÜPİTER YÜKSELİYOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kocaman bir evren içerisinde insanoğlu besin zincirinin en alt basamağında yer alıyor. Hizmetçilik yapan sıradan genç bir kadın olan Jupiter Jones ise büyük bir suikastın hedefinde yer alır. Jupiter Jones dünyaya geldiğinde ilerleyen zamanlarda sıradışı olaylar yaşayacağına dair pek çok işaret vardır. Bunun üzerine aradan yıllar geçer ve artık kendisi genç bir kadındır. İnsanların evine temizlikçi olarak gider, ilişkileri ise genellikle sorunlarla sona ermektedir. Bir gün genetik mühendislik ürünü eski asker Caine dünyaya iner; amacı ise Jupiter’i bulmaktır. Öyle ki evrenin tek hakimi olan ölümsüz Kraliçe, çıkartılan genetik haritalara göre bu genç kadının kendi hükümdarlığının sonunu getireceğini düşünmektedir. Bu sebeple işler karmaşık bir hal alabilir.
JÜPİTER YÜKSELİYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
-Channing Tatum
-Mila Kunis
-Sean Bean
-Eddie Redmayne
-Douglas Booth
-Tuppence Middleton
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