Gazetemizin haberi ilham oldu: 'Cumhuriyet emin ellerde' etkinliği
Gazetemizin Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılına özel ekinde çeşitli yaş ve meslek gruplarından kişilere sorulan “Cumhuriyet sizin için nedir, ne anlam ifade etmektedir” sorusundan ilham alan okul öncesi öğretmeni Büşra Demet, aynı soruyu etkinliğe dönüştürerek öğrencilerine sordu. Miniklerin yanıtları ortaya renkli bir tablonun çıkmasını sağladı.
Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Yurttaşlar Cumhuriyete sahip çıkarken gazetemizin hazırladığı özel sayı da yurttaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. O yurttaşlardan birisi olan Marmaris Final Anaokulu okul öncesi öğretmeni Büşra Demet, gazetemizin ‘Kuşaktan kuşağa Cumhuriyet, Devrimin ektiği tohumlar’ haberinde sorulan ‘Cumhuriyet sizin için nedir’ sorusunu dört yaş grubu öğrencilerine etkinliğe dönüştürerek sordu.
Çocuklar, sorulan “Cumhuriyet sizin için nedir, ne anlam ifade etmektedir” sorusuna “Mutluluktur”, “Özgürlüktür”, “Atatürk’tür”, “Hürriyettir”, “Hoşgörüdür”, “Sevmektir”, “Bayraktır”, “Bayramdır”, “Balonlardır”, ‘İlan edilmektir’ biçiminde tek kelimelik yanıt verirken, yanıtlarını da kendi elleriyle yarattıkları kartondan kalıbın içerisine yapıştırdı.
Bu yılki bayram etkinliğine gazetemizin ilham olduğunu söyleyen Demet, ‘Milli bayramlarımızın üzerinde durulması gereken taraflarından birisi Atatürk’ü anmaktır. Onu yalnızca sosyal medyada fotoğraflarla anmak yerine anlamaya ve anlatmaya çalışmalıyız’ dedi.
‘HEPİMİZİN GÖREVİ’
‘Dünyanın gelmiş geçmiş en karizmatik lideri olsa da bizleri ilgilendiren ve çocuklarımıza anlatmamız gerekenin, Mustafa Kemal Atatürk’ün karizması, masmavi gözleri ve çakmak çakmak bakışları değil; fikirleri, ideolojisi, ilke ve devrimleri olması gerektiğine dikkat çeken Demet şu ifadeleri kullandı:
“Özellikle çocuklarımıza Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini aşılayabilmek, çağdaş ilke ve inkılapların değerini öğretmek ebeveyn, öğretmen, millet olarak hepimizin görevidir. Cumhuriyetin çağrıştırdıkları ve hissettirdikleri etkinliğimize ışık oldu.”
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- O özellikler iptal edildi!
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- AKP'den Deniz Demir açıklaması
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- Aslı Baykal CHP'den istifa etti
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- Ünlü şarkıcının izdihamda öldüğü ortaya çıktı!
- Tarkan, şarkısını söyleyen teğmene kayıtsız kalmadı
- Yargıtay'dan emsal 'fazla mesai' kararı!