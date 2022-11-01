Gazetemizin haberi ilham oldu: 'Cumhuriyet emin ellerde' etkinliği

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Yurttaşlar Cumhuriyete sahip çıkarken gazetemizin hazırladığı özel sayı da yurttaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. O yurttaşlardan birisi olan Marmaris Final Anaokulu okul öncesi öğretmeni Büşra Demet, gazetemizin ‘Kuşaktan kuşağa Cumhuriyet, Devrimin ektiği tohumlar’ haberinde sorulan ‘Cumhuriyet sizin için nedir’ sorusunu dört yaş grubu öğrencilerine etkinliğe dönüştürerek sordu.



Çocuklar, sorulan “Cumhuriyet sizin için nedir, ne anlam ifade etmektedir” sorusuna “Mutluluktur”, “Özgürlüktür”, “Atatürk’tür”, “Hürriyettir”, “Hoşgörüdür”, “Sevmektir”, “Bayraktır”, “Bayramdır”, “Balonlardır”, ‘İlan edilmektir’ biçiminde tek kelimelik yanıt verirken, yanıtlarını da kendi elleriyle yarattıkları kartondan kalıbın içerisine yapıştırdı.

Bu yılki bayram etkinliğine gazetemizin ilham olduğunu söyleyen Demet, ‘Milli bayramlarımızın üzerinde durulması gereken taraflarından birisi Atatürk’ü anmaktır. Onu yalnızca sosyal medyada fotoğraflarla anmak yerine anlamaya ve anlatmaya çalışmalıyız’ dedi.

‘HEPİMİZİN GÖREVİ’

‘Dünyanın gelmiş geçmiş en karizmatik lideri olsa da bizleri ilgilendiren ve çocuklarımıza anlatmamız gerekenin, Mustafa Kemal Atatürk’ün karizması, masmavi gözleri ve çakmak çakmak bakışları değil; fikirleri, ideolojisi, ilke ve devrimleri olması gerektiğine dikkat çeken Demet şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle çocuklarımıza Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini aşılayabilmek, çağdaş ilke ve inkılapların değerini öğretmek ebeveyn, öğretmen, millet olarak hepimizin görevidir. Cumhuriyetin çağrıştırdıkları ve hissettirdikleri etkinliğimize ışık oldu.”