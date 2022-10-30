TRT spikerine 'ümmet' cezası: 29 Ekim mesajıyla hedef oldu
TRT spikeri Deniz Demir, ekranda okuduğu 29 Ekim mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini armağan eden..." diye bahsetmesi üzerine hedef haline geldi.
TRT Haber spikerlerinden Deniz Demir, ana haber bülteninde okuduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı nedeniyle dinci çevrelerin hedefi oldu.
Demir, ana haberin sonunda okuduğu mesajında "Bugün Cumhuriyetimizin 99'uncu kuruluş yıldönümüydü. Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını, ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken, Cumhuriyet'i zihninde ve kalbinde yaşayan, yaşatan ve bunu gelecek nesillere aktaran siz bu büyük millet, bu büyük devlet... Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın! 29 Ekim kutlu olsun! " ifadeleri kullandı.
Demir'in bu mesajı okuduğu anlara ait görüntüler, İslamcı ve AKP'li sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşılmaya başlandı. Okunan mesajda "dine karşı gelindiği" ve "ümmetin hedef alındığı" iddialarında bulunan sözkonusu çevreler, TRT yönetimine tepki gösterip Demir'in görevden alınmasını istedi.
Daha sonra AKP'ye yakınlığıyla bilinen Haber 7'nin internet sitesinde yer alan habere Demir'le ilgili şikayetlerin ardından TRT yönetimi harekete geçti. 18 yıldır TRT çalışanı olan Demir'in bu görüntülerin ardından ekranlardan çekildiği belirtildi. Demir’in 18 yıllık TRT çalışanı bir memur olduğu öğrenildi.
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