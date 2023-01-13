Gaziantep'te bir okulda 'ayrımcılıkla' gündeme gelen Mustafa Yıldırım, öğrencileri tarikata yönlendirmiş
Bir kız öğrenciye ayrımcı ve cinsiyetçi hakaretlerde bulunmasıyla gündeme gelen 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu’nda bir dönem müdürlük yapan Mustafa Yıldırım'ın öğrencileri üye olduğu tarikata yönlendirdiği iddia edildi.
Gaziantep Şahinbey’deki 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu’nda 2021’de müdürlük yapan Mustafa Yıldırım’ın öğrencileri kendisinin de üye olduğu tarikata yönlendirdiği iddia edildi.
Müdür yardımcılığı görevindeki Hüseyin Alökmen, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve CİMER’e başvuruda bulundu. Yıldırım’ın dört yıl boyunca okula gelmeyen öğrencileri mezun ettiği, öğretmenlere de “Hafızlık öğrencileri, yoklama defterine yok yazılmayacaktır” sözleriyle baskı uyguladığı da yer aldı. Yönetmelikte imam hatip ortaokullarında yalnızca Diyanet’in verdiği hafızlık eğitimlerine izin verildiği biliniyor.
MÜDÜRDEN KEYFİ KARARLAR
Dilekçeye göre Yıldırım, MEB tarafından gönderilen tabletleri kendi belirlediği isimlere verdi. Yıldırım’ın Suriye uyruklu velilerden 1000 TL kayıt ücretini elden almasına karşın okul hesaplarına yatırılmadığı da dilekçede yer aldı. Hakkında birçok soruşturma açılan müdürün, aldığı cezaların çoğunun uygulanmaması dikkat çekti.
Öte yandan Yıldırım’ın görev yaptığı dönemde 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu’ndaki bir kız öğrenciye ayrımcı ve cinsiyetçi hakaretlerde bulunulduğu iddialarını Cumhuriyet duyurmuştu.
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