Müdür yardımcısından Eğitim-Sen üyesi öğretmenlere: 'Teröristlere günaydın yok!'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 09:22

Eğitim-Sen Şırnak Şubesi, şehir merkezinde bulunan bir okulda müdür yardımcısının sendika üyesi öğretmenleri "terörist"likle suçladığını duyurdu.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şırnak merkezde bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan biri; okulunda görev yapan iki üye arkadaşımıza bir halkı kastederek ‘teröristlere günaydın yok’ diyerek kin, nefret ve hakaret söyleminde bulunmuştur.

Konu tarafımızdan ilgili yerlere iletilmiş olup takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşırız.

Eğitim Kurumlarında kullanılan bu ayrıştırıcı, ötekileştirici dili kabul etmiyoruz.

Eğitim kurumlarının bu şekilde kullanılması kabul edilemez.

Sürecin her aşamasında arkadaşlarımızın yanında olacağımızı belirtmek isteriz.

Irkçılığın her türlüsüne karşıyız!”