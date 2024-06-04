Geçen pazar yapılan sınavın Türkçe testinde sorulan bir soruda ‘Türkiye Yüzyılı’ ifadesi dikkat çekti

Yayınlanma: 04.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 04:00

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, soruda yer alan “Anadolu kültürü tüm dünyaya barışı ve huzuru getirmeyi hedefleyen ‘Türkiye Yüzyılının’ temel dayanak noktasıdır” ifadesini, Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçmiş, gelecek algısını ve yaratmak istediği öğrenci profilini yansıtması açısından dikkat çekici bulduğunu söyledi.

‘SİYASETTEN BAĞIMSIZ OLMALI’

Bu tür soruların, öğrencileri belirli bir siyasi görüşe yönlendirme riski taşıdığını belirten Özbay, “Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesi görmezden gelinerek sanki barış ve huzur fikri Anadolu kültürüne özgüymüş gibi bir algı yaratılmak istenmekte, AKP’nin siyasi sloganı olan ‘Türkiye Yüzyılı’ kullanılarak da eğitim, ideolojik bir araç olarak kullanılmak istenmektedir. Bu soru, Cumhuriyeti yok sayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin zihinsel arka planının ürünüdür. MEB’in, siyasi ideolojilerden bağımsız, objektif ve tarafsız bir şekilde eğitim vermesi esastır” diye konuştu.

Milli eğitim bakanının bir kamu yöneticisi olduğunu ve kamusal hizmeti yerine getirmesi gerektiğini anımsatan eğitimci Özgür Bozdoğan ise “Siz kamusal hizmeti siyasi partinin bakış açısıyla yerine getirmeye kalkarsanız, bu bütün toplum açısından kabul görmez. ‘Türkiye Yüzyılı’ bir siyasi partinin ifadesi. Siz bunu bir kamu kurumunun temel yaklaşımı olarak ortaya koyar ve bunu yaygınlaştırmak için LGS’de soru haline getirirseniz bu, kamu hizmetinin doğasına uygun olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE O SORU!

Anadolu kültürü, tüm dünyaya barışı ve huzuru getirmeyi hedefleyen Türkiye Yüzyılı’nın temel dayanak noktasıdır. Bu cümlenin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Anlamına göre olumlu cümledir.

B) Yüklemin yerine göre kurallı cümledir.

C) Yüklemin türüne göre fiil cümlesidir.

D) Yapısına göre fiilimsi bulunan cümledir.

Sorunun cevabı C’dir.

BAKAN TEKİN’DEN ‘SLOGAN’ İTİRAFI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredata yönelik eleştirilere yanıt vererek bunları “saygı sınırının dışında” olarak değerlendirdi.

Tekin, müfredata itiraz edenler için “Neye itiraz ettiklerini merak ediyorum. Beceri odaklı başarıya geçtiğimize mi itiraz ediyorsunuz? Çocuklarımızın merhametli, milli ve manevi değerlerine bağlı öğrenci profiline mi? Laiklik ve Cumhuriyet üzerine yapılan eleştirileri kabul etmiyorum. Neyin demokrasi, neyin laiklik olduğunu bu konuşmalar yapan kişilerden daha iyi biliyorum. AK Parti propagandası yapıyorsunuz dedikleri kısımda da ‘Türkiye Yüzyılı’ kavramı bir AK Parti sloganı. Evet. Cumhurbaşkanımızın atadığı bir bakanım. Sayın Cumhurbaşkanımızın taahhüt ettiği ideali hayata geçirmek için çaba sarf edeceğim, demokratik kültür bunu gerektirir” ifadelerini kullandı.

