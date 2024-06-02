Yayınlanma: 02.06.2024 - 14:13

Güncelleme: 02.06.2024 - 14:13

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınavının ardından, öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sınavın sonuçları ve tercih süreci için heyecanla beklenirken, adaylar sınavdan çıktıktan sonra LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyorlar. Peki, LGS soru kitapçığı ve cevapları açıklandı mı? LGS 2024 cevap anahtarı nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2024 LGS soruları ve cevap anahtarını erişime açmadı. Geçtiğimiz yıl merkezi sınavın sayısal ve sözel cevap anahtarları sınav sona erdikten sonra aynı gün erişime açılmıştı.

Bu yılda benzer şekilde en geç saat 15.00’a kadar LGS soruları ve cevap anahtarının erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

LGS CEVAP ANAHTARI (KİTAPÇIĞI) SORGULAMA EKRANI

LGS soruları ve cevapları internet üzerinden açıklanacak. Adaylara sınav sonrası cevap kitapçıkları geri verilmezken meb.gov.tr adresi üzerinden sözel ve sayısal kitapçık ayrı ayrı paylaşılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “2024 LGS soruları ve cevap anahtarı açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar meb.gov.tr adresinden veya aşağıdaki bağlantılar üzerinden cevap anahtarlarını görüntüleyebilir.

LGS cevap anahtarının erişime açılmasının ardından sayfanın en alt bölümünde adaylar sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını A,B,C,D şeklinde şık olarak görüntüleyebilirler.