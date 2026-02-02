Geleceğin Eğitimi Zirvesi 2026 ve Cumhuriyet Eğitime Katkı Ödülleri: Bu yılın teması “Geleceğin Meslekleri”

Cumhuriyet gazetesinin öncülüğünde düzenlenen Geleceğin Eğitimi Zirvesi 2026, bu yıl 13 Nisan 2026 tarihinde, Pera Müzesi Oditoryumu’nda eğitim, iş dünyası, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor. Zirve, eğitimin geleceğini şekillendirecek başlıkları “Geleceğin Meslekleri” ekseniyle tartışmayı amaçlıyor.

Bu yıl odak noktası “Geleceğin Meslekleri” olarak belirlenen zirvede, yapay zekâ ile dönüşen iş modelleri, 21. yüzyıl becerileri, sürdürülebilirlik odaklı kariyer yolları ve gençlerin kariyer beklentileri gibi kritik konular konuşulacak. Zirve katılımcılarına, eğitim ve iş dünyasının kesişim noktalarına dair vizyoner değerlendirmeler sunulacak.

Program kapsamında konuşmacılar; eğitimin toplumsal rolünden mesleklerin geleceğine, eğitim politikalarından iş dünyası ile eğitim ilişkisinin yeniden tanımlanmasına kadar bir dizi başlıkta görüşlerini paylaşacak.

Konuşmacılar

Emin Çapa – Gazeteci, Zirve Yöneticisi

Prof. Dr. Acar Baltaş – Psikolog ve Akademisyen

Ümit Boyner – İş insanı

Prof. Dr. Erhan Erkut – Akademisyen

Esin Güral – İş insanı

Cumhuriyet Eğitime Katkı Ödülleri 2026

Zirve kapsamında düzenlenecek Cumhuriyet Eğitime Katkı Ödülleri, eğitim alanında fark yaratan kişi, kurum ve projeleri onurlandırmayı hedefliyor. Seçici kurul, eğitimde sürdürülebilir modelleri, toplumsal etkiyi ve yenilikçi çözümleri kriter alarak değerlendirme yapacak.

Seçici Kurul Üyeleri

Figen Atalay – Cumhuriyet Gazetesi Eğitim Servisi Şefi

Özalp Birol – Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Itır Erhart – Akademisyen

Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu – Sosyolog

Prof. Dr. Necdet Neydim – Çevirmen ve Yazar

Murat Yasa – Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Zirve ve ödül töreni, eğitim ekosisteminin farklı aktörleri arasında iş birliklerini güçlendirmeyi, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik etmeyi ve eğitimin toplumsal dönüşümdeki rolünü görünür kılmayı amaçlıyor.

Eğitime Katkı Ödülleri başvuru sayfası: https://geleceginegitimi.net/

Geleceğin Eğitimi ve Eğitime Katkı Ödülleri 2025: https://www.cumhuriyet.com.tr/egitim/gelecegin-egitimi-2025-zirvesi-ve-cumhuriyet-egitime-katki-odulleri-2307134