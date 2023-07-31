'Gelecek yaratıcı gençlerin'

Yayınlanma: 31.07.2023 - 00:01

Güncelleme: 31.07.2023 - 03:21

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ‘nasıl bir insan’ yetiştirme hedefiyle yola çıktınız?

Gezegenin geleceğinin bilime, bilimin geleceğinin iyi üniversitelere, insanlığın geleceğinin ise yaratıcı gençlere bağlı olduğunu biliyor, bunun için çalışıyoruz. Bilimi ve aklı referans alan, öğrendiğiyle yetinmeyip sürekli

sorgulayan, çalışmaktan ve araştırmaktan yorulmayan, ülkemizin ihtiyaç duyduğu gençleri yetiştirmek hedefiyle hareket ediyoruz.

Tüm bunları yaparken de gençlerimizi ‘dünya vatandaşlığı’ vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz. Sağlıklı bir gelecek için her bir gencimizi küresel değer olarak görüyor; çevreye duyarlı, insanı seven ve toplumsal faydaya odaklanan bireyler olmaları için eğitim müfredatımızı da güncelliyoruz. 76 ülkede ülkemizi ve üniversitemizi başarıyla temsil eden 500’ü aşkın mezunumuz var. Tüm bunlar; doğru yolda olduğumuzun kanıtı. Bu yıl bin 355 öğrencimizi, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında mezun ettik. İnanıyoruz ki, yetiştirdiğimiz gençlerimiz de Cumhuriyetimizi, güzel ülkemizi daha ileri bir seviyeye götürmek adına çok çalışacak, emek verecek ve bizleri gururlandıran yeni başarılara imza atacak.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına nasıl hazırlanıyorsunuz? Çağın gereklerini yerine getirebilmek için neler yapıyorsunuz?

Teknolojinin hızla geliştiği, dijitalleşmenin hayatımızın merkezine girdiği bir dönemdeyiz. Bu değişimi doğru öngören, eğitim stratejilerini bu doğrultuda oluşturan üniversitelerin ön plana çıkacağı çok açık. Biz de bu bilinçle hareket ederek son dönemde teknolojik altyapıya önemli yatırımlar yaptık. Gençlerimizin rahatlıkla kullanacağı, en güncel eğitim teknolojilerinin yer aldığı ‘Akıllı Kampüs’ oluşturduk. Laboratuvarlarımızı, stüdyolarımızı, çalışma alanlarımızı güncelledik. Akademisyen kadromuzu yurt dışı deneyimine sahip, sektörü bilen ve yakından takip eden isimlerle genişlettik.

Gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim görmesi için attığımız en büyük adım Güzelbahçe ilçesinde inşa edeceğimiz yeni kampüsümüz olacak. Kentimize dünya çapında, çevreci ve en ileri teknolojiye sahip bir yerleşke kazandırmak hedefiyle inşa edeceğimiz yeni kampüsün projesini belirledik. Türkiye’ye örnek olacak yerleşkemizin tasarımı, ulusal ve tek aşamalı bir yarışmayla oluşturuldu. Türkiye genelinde 52 proje, yarışmanın 19 kişilik jürisi tarafından üç aşamada değerlendirildi. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretme teknolojilerinin kullanıldığı, enerji performansları optimize edilmiş binaların bulunduğu, yerleşke içi ulaşımın karbon emisyonsuz araçlarla yapıldığı, sosyal ve spor alanlarıyla fark yaratacak öğrenci odaklı yeni kampüsümüzde, öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemize modern ve nitelikli bir kampüs kazandırmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kurumunuz için hedefleriniz nedir? Yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız?

Üniversite olarak; eğitim, araştırma ve topluma katkı alanlarında sahip olduğumuz etkiyi, giderek artan bir ivmeyle ulusal ve uluslararası platformlara taşımayı hedefliyoruz. Son dönemde üst üste çok yüksek doluluk oranlarına ulaşarak Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinin arasına adımızı yazdırdık. Ancak bu başarı grafiğini sürdürebilir kılmak da çok önemli. Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen ‘kurumsal akreditasyonu’ almaya hak kazanarak eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, liderlik, yönetim sistemi gibi birçok alanda yapılan incelemeyi başarıyla geçen sayılı üniversite arasına girdi. Lisans programlarına baktığımızda akredite bölüm sayımız 2022 yılında 12’ye çıktı. Türkiye’nin ilk akredite ‘yabancı diller yüksekokuluna’ sahibiz. 2022 itibariyle tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde akredite bölüm oranı yüzde 14 iken, üniversitemizde bu oran yüzde 37,5. Üniversite-şehir bütünleşmesinin Türkiye’deki ilk modeli olan Kampüsİzmir’in kurucusuyuz. Kampüsİzmir; “Garantili staj”, “Kesintisiz burs”, “Referanslı iş” ve “Küresel bağlantı” olmak üzere 4 temel bileşenden oluşuyor. 90 bin üyeli İzmir Ticaret Odası’nın gücünü arkasına alan üniversitemiz, ‘garantili staj’ projesiyle öğrencilerine, kendilerine en uygun ve nitelikli firmalarda staj yapma, bu sayede iş yaşamını yakından tanıma fırsatı sağlıyor. Türkiye ekonomisine güç katan nitelikli firmalarda, deneyimli isimlerle çalışabilen, yurt dışına kolaylıkla açılabilen ve henüz okurken iş dünyası ile yakın ilişki kurabilen İzmir Ekonomili gençler, yaşıtları arasında fark yaratarak bir adım öne çıkıyor. Bunlara ek olarak, öğrencilerini mezun olmadan önce iş insanlarıyla bir araya getirmek amacıyla ‘Üç Kuşak Usta-Çırak’ projesini de başlatan üniversitemiz, şimdiye dek 885 gencimizi bu projeye dahil etti. Türkiye’de ilk kez uygulanan projeye ‘çırak’ olarak dahil olan her öğrencimizi, ileride çalışmak istediği sektörden bir isimle, ustasıyla eşleştirdik. Nitelikli eğitimden asla taviz vermeden, öğrencilerimizi merkeze alan bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz.

Üniversite adayları neden kurumunuzu tercih etmeli? Sizi diğer yükseköğretim kurumlarından ayıran özellikler nelerdir?

Üniversitemiz; İzmir Ticaret Odası’nın kaynakları, gücü ve prestiji ile daha da güçleniyor ve iş dünyası ile olan bu önemli bağlantı mezunlarının tercih edilmesinde önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Çok nitelikli ve tecrübeli, 935 akademisyenden oluşan özel bir kadroya sahibiz. Güçlü uluslararası iş birliklerimiz de en önemli ayrıcalklarımızdan biri. 170 üniversiteyle Erasmus anlaşması bulunan üniversitemiz, 18 üniversiteyle de genel akademik protokole sahip. Üniversitemizde, çeşitli oranda burs ya da indirimden yararlanan öğrenciler, toplam öğrencilerin yüzde 79’unu oluşturuyor. Zengin burs olanaklarıyla gençlerimize her daim imkan sağlıyoruz. Mezunlarımızın yüksek istihdam oranlarıyla da ön plandayız. Lisans programlarını tamamlayan mezunlarımızın yüzde 84’ü aktif olarak iş hayatındalar. Araştırma üniversitesi olma yolunda da büyük aşama kaydettik. Üniversitemiz, TUBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ne giren 50 üniversite arasında uluslararası iş birliği ile yapılan proje sayısında 18’inci, bunlardan elde edilen fonlar sıralamasında 12’nci konumda. Üniversitemiz; yapay zeka, hesaplamalı sinirbilim, dirençlilik, sürdürülebilir enerji ve nano-biyomühendislik gibi alanlardaki multidisipliner araştırma ekipleriyle de başarı yolculuğunu sürdürüyor.