‘Gençler derse aç girecek’
Ege Üniversitesi, öğrenci yemeklerinin fiyatına yüzde 193 zam yaptı.
İzmir Ege Üniversitesi’ne gelen yemek zamlarından sonra Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi de geçen yıl günlük 5.80 TL olan öğrenci yemeklerinin fiyatını yüzde 193 artırarak 17 TL’ye yükseltti.
Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Ümit Akıncı, “Görünen o ki krize dönen barınma sorunu nedeniyle kayıt yaptıramayan ya da kayıt yenileyemeyen öğrencilere derslere aç giren öğrenciler de eklenecek” diye konuştu.
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