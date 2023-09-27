‘Gençler derse aç girecek’

Ege Üniversitesi, öğrenci yemeklerinin fiyatına yüzde 193 zam yaptı.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 27.09.2023 - 04:00
‘Gençler derse aç girecek’
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İzmir Ege Üniversitesi’ne gelen yemek zamlarından sonra Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi de geçen yıl günlük 5.80 TL olan öğrenci yemeklerinin fiyatını yüzde 193 artırarak 17 TL’ye yükseltti.

Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Ümit Akıncı, “Görünen o ki krize dönen barınma sorunu nedeniyle kayıt yaptıramayan ya da kayıt yenileyemeyen öğrencilere derslere aç giren öğrenciler de eklenecek” diye konuştu.


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