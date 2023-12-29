Gençler umutlarını kaybetti: İzmir'de 63 bin 145 bin öğrenci üniversiteyi terk etti

Yayınlanma: 29.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.12.2023 - 04:10

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) Gösterge Değerleri Raporu’nu yayımladı. Buna göre; “Mezunlar Hariç Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı” 2022 yılında 389 bin 564 oldu. En çok terk ise 12 bin 121 öğrenci ile Ege Üniversitesi’nde yaşandı. Ege Üniversitesi’ni 7 bin 62 öğrenci ile Dokuz Eylül Üniversitesi takip etti.

Raporun 2019-2022 yılları arasında üniversiteden ayrılan öğrenci sayılarına bakıldığında ise tablo daha da karamsar boyuta ulaşıyor. Sadece İzmir’deki 6 devlet üniversitesinde son 4 yılda 63 bin 145 öğrenci eğitim hayatını noktaladı. Ege Üniverstesi’nde 29 bin 462, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 25 bin 116, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde 5 bin 267, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde bin 403, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde bin 13, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde de 884 öğrenci üniversitelerini terk etti.

Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi Başkanı Lülüfer Körükmez

“KONUT FİYATLARI ÇOK HIZLI ARTIYOR”

Konu hakkında Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi Başkanı Lülüfer Körükmez, üniversite terklerinin iki temel sebep olduğunu söyledi. Körükmez, “Bir tanesi elbette ki pahalılık ve ekonomik kriz. İzmir'de konut fiyatları çok yüksek. Barınma probleminin en çok olduğu kent durumunda. Öğrenciler pahalılık nedeniyle İstanbul'dan kaçarken İzmir'e yöneldiler. Ancak İzmir'in de ne kadar pahalı bir şehir olduğu görüldü. İzmir konut fiyatlarının en hızlı arttığı şehirlerden bir tanesi” diye konuştu.

“GENÇLER EĞİTİMDEN UZAKLAŞIYOR”

AKP iktidarının eğitim politikalarının gençler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken Lülüfer Körükmez, “Bir diğer sebep ise sadece İzmir özelinde geçerli değil. Aslında tüm ülke için geçerli. O da gençlerin eğitim yoluyla kendilerine bir gelecek hazırlayabilme umudunu kaybetmiş olmaları. Yükseköğretim üzerindeki bütün baskılar, eğitimde; nitelikten çok niceliğe yönelik politikalar ile yeterince eğitimin desteklenmemesi ve beraberinde pek çok eğitimin kalitesinin düşüren politikalar, elbette ki gençlerin mezun oldukları alanlarda iş bulmalarını sağlayacak politikaların gelişmemesi öğrencilerin eğitimden uzaklaşmalarına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.