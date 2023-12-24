Öğrenciler büyükşehirlerden kaçıyor! Üniversiteyi terk edenlerin sayısı 50 ilin nüfusunu aştı

Yayınlanma: 24.12.2023 - 12:09

Güncelleme: 24.12.2023 - 12:09

Ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı üniversite terkini de artırdı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) verilerine göre 2021 ve 2022’de üniversite bırakan öğrencilerin sayısı tam 728 bin 490. Bu sayı 50 kentin nüfusundan daha fazla.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, YÖKAK’ın Gösterge Değerleri Raporu’nda yer alan “Mezunlar Hariç Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı” verisine göre 2021’de 338 bin 926, 2022’de 389 bin 564 öğrenci üniversiteleri terk etti.

SON İKİ YILDA 23 BİNE YAKLAŞTI

Raporda en dikkat çekici bölümlerden birisi üniversite terkinin en çok büyük şehirlerde yoğunlaşması oldu.

Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki üniversitelerden öğrenciler adeta kaçtı. Sadece İstanbul Üniversitesi’ni bırakan öğrenci sayısı son iki yılda 23 bine yaklaştı.

Geçen yıl en çok üniversite terki ise Ege Üniversitesi’nde yaşandı. Ege Üniversitesi’ni terk eden öğrenci sayısı 12 bin 121 oldu.

Rapora göre bu alanda 2022’de ilk 10 sırada bulunan üniversiteler ve öğrenci sayıları şöyle:

• Ege Üniversitesi: 12 bin 121

• Uludağ Üniversitesi: 11 bin 556

• Kocaeli Üniversitesi: 10 bin 902

• İstanbul Üniversitesi: 10 bin 573

• Ankara Üniversitesi: 10 bin 175

• Karabük Üniversitesi: 10 bin 120

• Süleyman Demirel Üniversitesi: 8 bin 464

• Dumlupınar Üniversitesi: 8 bin 379

• Akdeniz Üniversitesi: 7 bin 870

• Dokuz Eylül Üniversitesi: 7 bin 62

Bu üniversiteler dışında da Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde de üniversite terk eden öğrenci sayısı 5 bini aştı.

Büyük şehirler bu yılki YKS’de de tercih edilmemişti. Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal’ın YÖK Atlas’tan derlediği bilgilere göre ‘üniversite şehri’ olarak bilinen hemen hemen tüm kentlerde üniversite tercihlerinde büyük düşüş yaşanmıştı. Tercih sayısı İstanbul’da 798 bin, Ankara’da 320 bin, İzmir’de ise 213 bin 741 gerilemişti. Üç büyük şehir dışında üniversite şehri olarak bilinen Eskişehir, Bursa, Antalya, Mersin, Sakarya, Samsun gibi kentleri tercih eden öğrenci sayısı ise 1 milyon 122 bin azalmıştı.