Cumhuriyet Gazetesi Logo
GSB 2025-2026 KYK burs-kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

GSB 2025-2026 KYK burs-kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

13.10.2025 10:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
GSB 2025-2026 KYK burs-kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

2025-2026 KYK burs-kredi başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuruların nasıl yapılacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, GSB 2025-2026 KYK burs-kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine her sene verilen burs veya geri ödemeli kredi başvuruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversitelerde eğitimine devam eden öğrencilerin başvurabileceği KYK burs-kredi başvurularının nereden ve nasıl yapılacağı ise merak ediliyor. Peki, GSB 2025-2026 KYK burs-kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Image

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 KYK burs-kredi başvurularının başladığını duyurdu.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

KYK burs/kredi başvuruları başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen burs ve kredi başvurularını tamamlamak için öğrencilerin sisteme girerek "Gençlik ve Spor Bakanlığı – KYK Burs/Kredi Başvurusu" bölümünden formu doldurmaları gerekmektedir.

Image

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenir. 

Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenir.

İlgili Konular: #kyk #öğrenci #burs