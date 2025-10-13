Ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine her sene verilen burs veya geri ödemeli kredi başvuruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversitelerde eğitimine devam eden öğrencilerin başvurabileceği KYK burs-kredi başvurularının nereden ve nasıl yapılacağı ise merak ediliyor. Peki, GSB 2025-2026 KYK burs-kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 KYK burs-kredi başvurularının başladığını duyurdu.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

KYK burs/kredi başvuruları başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen burs ve kredi başvurularını tamamlamak için öğrencilerin sisteme girerek "Gençlik ve Spor Bakanlığı – KYK Burs/Kredi Başvurusu" bölümünden formu doldurmaları gerekmektedir.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenir.

Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenir.