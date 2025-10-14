13 Ekim 2025 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuruların başlamasının ardından, 2025–2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, GSB 2025-2026 KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamanın ardından, 2025–2026 eğitim yılı KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim’de başladı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği başvuru süreci, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

2025-2026 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YK burs ve kredi başvuruları, 13–17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da başvurular ekim ayında başladı ve sonuçların kasım ayında açıklanması bekleniyor. Önceki yıllardaki takvimler incelendiğinde, KYK burs ve kredi sonuçlarının genellikle başvurulardan yaklaşık bir ay sonra, yani Kasım ayının ortası ile sonu arasında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.

Taahhütname Onayı Zorunlu

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin burs veya kredi haklarını kaybetmemeleri için taahhütname onayı yapmaları gerekiyor. Bu onay işlemi, ödemelerin aktif hale gelmesi açısından büyük önem taşıyor. Onay sürecini tamamlamayan öğrenciler, ilk ödeme döneminde hak kaybı yaşayabiliyor.

Ödemeler Kasım Sonunda Başlayacak

KYK burs ve kredi ödemeleri, genellikle Kasım ayının son haftasından itibaren T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor.