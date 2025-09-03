Güçlendirildiği belirtilen 11 okul depreme dayanıksız çıktı: Öğretmen ve öğrencinin canı hiçe sayıldı

2018–2022 yılları arasında güçlendirme çalışmaları yapıldığı belirtilen 61 okul, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebiyle üniversiteler tarafından yeniden incelendi. Geçen yıl 2, bu yıl ise 9 okulun depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.

Okulların büyük kısmında, projelerde yer alan perde betonların temelle bağlantısının yapılmadığı ve perde betonların toprağa kadar örülerek binaların üzerine ek yük bindirildiği bildirildi. Mart 2022’de Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, gelen şikayetler üzerine İl Özel İdaresi’ne yazı yazarak okulların yeniden denetlenmesini istedi. 2024’e kadar hiçbir işlem yapılmadı. Konuya ilişkin olarak Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

‘ÇOCUKLARIMIZIN HAYATI HİÇE SAYILDI’

Denetimlerde sürekli aynı üç kişinin görev aldığını, ihalelerin önemli bir kısmını da aynı aile şirketlerinin eline bırakıldığnı açıklayan Özbay, “Yani ortada tesadüf değil, göz göre göre işleyen bir yandaşlık ve çıkar zinciri vardır. Bu ülkede liyakat bitirilmiş, kamu kaynakları belli çevrelere peşkeş çekilmiş, denetim adı altında imza atıp göz yumanlar çocuklarımızın hayatını hiçe saymıştır. Adı “ihale” ama şeffaflık yok; adı “denetim” ama gerçek bir kontrol yok; adı “güçlendirme” ama sonuç ortada: Çürük binalar...” ifadelerini kullandı.

‘YURTTAŞLARIN GÜVENECEĞİ TEK KURUM KALMADI’

Çocukların ve eğitim emekçilerinin hayatının, masa çekmecelerinde bekletilen dosyalarla hiçe sayıldığını belirten Özbay, “Bugün Isparta’da 9 okulun kapatılması nedeniyle öğrenciler başka binalara taşınmak zorunda kalmıştır. Örneğin, 29 derslikli Naşide Halil Gelendost İlkokulu, 26 derslikli Hızırbey Ortaokulu’na taşınmıştır.7 şube açılması planlanan 1. sınıflar 5 şubeye düşürülmüş, sınıf mevcutları 45’e çıkmıştır. İki öğretmen arkadaşımız sınıf alamamış, norm fazlası da olmadıkları halde mağdur edilmiştir. Eğitim-öğretim yılı, daha ilk günden kaos ile başlamıştır.

Güçlendirme yapıldığı söylenen okullar bile birkaç yıl içinde çürük çıkıyorsa, ülkenin dört bir yanında sessiz sedasız duran diğer okulların durumu nedir? Bu ülkede insanlar artık neye güvenecek? Her gün biraz daha yok edilen liyakat, hukuksuzluk, adaletsizlik ve yandaşlık ilişkileri yüzünden yurttaşların güven duyabileceği tek bir kurum bile bırakılmamıştır. ‘Şahsım devlet’ anlayışı, devletin bütün denetim mekanizmalarını felç etmiş; en güvenilir olması gereken okullar bile ihmal ve çıkar ilişkilerinin kurbanı olmuştur” dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZIN CANI RANTTAN DEĞERLİDİR’

Tablonun teknik bir hata ya da denetim eksikliğiyle açıklanamayacağını ifade eden Özbay, “Sorumlu olan, bu düzeni kuran anlayıştır. Öldüren bina değildir; o binayı, o denetimsizliği, o yandaşlığı inşa eden düzendir.

Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin hayatı, kâr hırsına, siyasi ilişkiler ağına ve denetimsizliğe teslim edilemez. Maraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da yaşanan büyük acıyı unutmadık; Isparta’daki tabloya da sessiz kalmayacağız. Çocuklarımızın canı ranttan değerlidir. Eğitim hakkı, yaşam hakkıyla birlikte savunulacaktır" diye konuştu.

Özbay, “Güçlendirme adı altında yapılan tüm ihaleler şeffaf biçimde kamuoyuna açıklanmalıdır. İhmali olan denetçiler ve müteahhitler hakkında derhal adli ve idari soruşturmalar başlatılmalıdır. Dayanıksız çıkan tüm okullar acilen yeniden inşa edilmeli; öğrencilerimizin eğitim hakkı daha fazla sekteye uğratılmamalıdır” çağrısında bulundu.