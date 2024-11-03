Halk eğitim merkezlerindeki usta öğreticiler sıkıntıda

Yayınlanma: 03.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.11.2024 - 04:00

Halk eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin sıkıntıları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), söz konusu merkezlerde kadrolu öğretmenleri göreve getiriyor. Usta öğreticiler kendilerine kurs açılmadığı için görevlerini yapamıyor. Yurttaş ise nitelikli eğitim alma hakkından mahrum bırakılıyor.

Eğitim-İş, “Eğitimin hiçbir seviyesinden tasarruf kabul edilemez. Bakanlığın bir an önce halk eğitimi merkezlerinde halkın talebi ve ihtiyacı olan kursların açılması için gerekli adımları atması şarttır” açıklamasında bulundu.

Meclis’te bir konuşma yapan CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ise “Kursların ne zaman açılacağı hakkında da bir tarih yok. İktidar bir tasarruf yapmak istiyorsa günlük 53 milyon lira masrafı olan saraylarından, onlarca uçağından, yüzlerce lüks aracından vazgeçmelidir” dedi.