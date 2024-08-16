Hans’a 23 bin lira Mehmet’e 8.500 lira

Yayınlanma: 16.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.08.2024 - 04:00

Ülkemizde son bir yılda 12 çoçuğun yaşamını yitirdiği, üç yıl çıraklık bir yıl kalfalık eğitimi verilen Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) öğrencilerin sermaye sahipleri için ucuz emek haline getirildiği yerler olarak karşımıza çıkarken Avrupa ile Türkiye’nin mesleki eğitim politikaları arasında fark gözler önüne serildi. Almanya’da ikili mesleki eğitim sistemi çerçevesinde öğrenciler 2 ila 3.5 yıl arası eğitim görüyor. Öğrenciler 3-4 gün işletmede (pratik) 1-2 gün okulda (teorik) eğitimlerini alıyor. Mesleki eğitimde alınacak ücret toplu iş sözleşmesi ile belirleniyor ve eyaletler arası farklılık gösteriyor. Bir öğrenci 620 Euro (yaklaşık 23 bin lira) ücret alıyorken yıl geçtikçe de ücrete zam geliyor. MESEM’lerde ise 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerine 5 bin 100 Türk lirası. 12. sınıf öğrencilerine ise 8 bin 500 Türk lirası ücret veriliyor.

İspanya’da ise öğrenci diplomasını aldıktan sonra staj yaptığı işletmede çalışmak istiyorsa şirket öğretmeninin değerlendirmesinden geçiyor. Sonra da bir hibe ya da sözleşme yoluyla istihdamına olanak sağlanıyor. Portekiz hükümeti de meslek eğitimi alan öğrencilerin maaş, ulaşım, yemek ve konaklama giderlerini karşılıyor.