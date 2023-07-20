YKS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 YKS tercih kılavuzu açıklandı mı?

Yayınlanma: 20.07.2023 - 10:39

Güncelleme: 20.07.2023 - 10:39

YKS: TYT - AYT - YDT sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrencinin beklediği ve 17-18 Haziran tarihlerinde 3 oturumda gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ersoy, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih sürecinin de başladığını belirterek, "2023-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylarımız öncelikle ilgi ve yeteneklerini dikkate almalı, tercih etmeyi düşündüğü bölümlerle ilgili meslekleri iyi araştırmalılar. Yayınlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını, tercih sürecinde profesyonel destek almalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Temmuz 2023 tarihinde saat 07.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.



2023-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”ndayer alacaktır. Adaylar kılavuza 2023 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.