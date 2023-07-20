Yayınlanma: 20.07.2023 - 10:29

Güncelleme: 20.07.2023 - 10:29

YKS sonuç belgesi kontrol kodu doğrulama linkinin nerede olduğu araştırılıyor. ÖSYM resmi sitesinde; sonuç belgesi kontrol kodu gündem oldu. Peki, ÖSYM kontrol kodu nedir? YKS sonuç belgesi kontrol kodu nereden öğrenilir? ÖSYM sonuç belgesi kontrol kodu nerede? İşte ayrıntılar...

SONUÇ BELGESİ KONTROL KODU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuç belgesi kontrol kodu adaya ait sonuç belgesinin en alt kısmında bulunmaktadır. Sonuç Belgesi üzerindeki Kontrol Kodunu ve T.C. Kimlik / YU / Aday Numarasını aşağıdaki forma girerek belgenin ÖSYM'deki kayıtlarla eşleşip eşleşmediğini kontrol edebilirsiniz.)

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA E- DEVLET!

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023- Yks sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023- Yks tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar. YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Yks sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile erişime açılacak.. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih klavuzu yayımlanacak. Adayların bu süreçte 24 tercih hakkı bulunuyor.