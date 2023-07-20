Yayınlanma: 20.07.2023 - 10:18

Güncelleme: 20.07.2023 - 10:18

YKS sonuçları açıklandı. 2023 YKS oturumlarına göre TYT, AYT ve YDT birincileri, ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından açıklandı. YKS birincilerinin kimler olduğu, nereli oldukları ve hangi okullarda eğitim aldıkları merak ediliyor. Peki, YKS birincisi kim oldu? 2023 TYT, AYT, YKS birincisi kim, hangi ilden çıktı? YKS birincileri hangi okullardan çıktı? YKS tam puan alan var mı? İşte ayrıntılar...

2023 YKS BİRİNCİLERİ KİM OLDU?

Temel Yeterlilik Testi(TYT) Birincisi; Harun Durak Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde)

Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi - Konya

Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici (Süleyman Demirel Fen Lisesi Afyonkarahisar?

Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır (Kabataş Erkek Lisesi - İstanbul)

Yabancı Dil Testi Almanca için Volkan Emre Eke, Atatürk Lisesi-İzmir

Arapça alanında Hüseyin Furkan Erdem, Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi-Konya

Fransızca alanında Emirhan Kılıç, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul

İngilizce alanında Metin Furkan Amarat, Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi-İzmir

Rusça alanda Bengisu Akbaba, Özel Takev Anadolu Lisesi-İzmir

Birincileri tebrik eden Ersoy, "Onlar bizim geleceğimiz. Biliyor ve inanıyoruz ki bir milletin ve devletin gücü, tankı, topu, silahı, teknolojisi değil bunun yanında en önemlisi büyük Türkiye ideali yolunda vatan, millet aşkıyla çalışan gençliğidir. Biz gençlerimize güveniyoruz. Onlar bizim yarınlarımızın teminatıdır. Sonuçların hayırlı olmasını diler, tercihlerinin puanlarına uygun, gönüllerinin dileyince olmasını temenni ederim. Sonuçların adaylarımıza, ailelerine, tüm millete hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

2022 YKS BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

YKS birincisi geçen sene hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce testinde full çeken ve 500 tam puan alan Zeynep Dila Kuyucu olmuştu. YKS birincisi Kuyucu'nun Kocaeli Darıca'da yaşadığı aktarılmıştı.