Her geçen gün derinleşen yoksulluk öğrencilerin beslenme çantasına yansıyor

Yayınlanma: 19.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2024 - 04:00

Ekonomik kriz altında ezilen veliler beslenme çantalarını nasıl dolduracağını kara kara düşünüyor. Okul yönetimleri tarafından anaokulu ve ilkokul öğrencilerine haftalık beslenme listesi veriliyor ve velilerin bu listeye uyması isteniyor. Verilen listeler okullara göre farklılık gösterse de ortalamada benzer öğünler tercih ediliyor. Haftalık yemek listesinde yer alan öğünlere göre çocukların içecek (meyve suyu, ayran, süt), kuruyemiş ve bir meyveyi her gün mutlaka yanında götürmesi gerekiyor. Bazı günler evde yapılmış kek, tost, sandviç, pankek, bazı günler patates haşlaması/kızartması, kahvaltılık veya simit-açma getirmesi isteniyor.

SAĞLIK ARTTIKÇA FİYAT ARTIYOR

Her gün çocuğun beslenme çantasına konması gereken meyvelerin fiyatları ise cep yakıyor. En uygun fiyatlar baz alındığında muzun fiyatı ortalama 80 lirayken bir kilogram elma 50, bir kilogram üzüm 50, bir kilo şeftali ortama 40 TL. Haftada bir iki gün beslenmeye konulan simit-açma fiyatları ise 15 TL. Yine her gün çantada bulunması gereken ayran ve meyve suyu gibi içeceklerin zincir marketlerdeki ortalama fiyatları 7 TL’den başlıyor, 15 TL’ye kadar çıkıyor.

Ortalama kalitede bir kuruyemişin kilogram fiyatı ise en az 150 TL. Bir beslenme çantasına, sağlıksız olmasına karşın her gün bir poğaça, bir meyve, kuruyemiş ve bir içecek konduğu varsayıldığında haftalık maliyet en az 300 TL’yi buluyor. Aylık olarak ise bir velinin cebinden en az 1200 TL çıkması gerekiyor. Beslenme çantasını çeşitlendirerek daha sağlıklı hale getirmek isteyen veliler için ise bu fiyatlar da katlanıyor.