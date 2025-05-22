2025 HMGS sonuçları için nefesler tutuldu. 27 Nisan'da gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuçları için beklenen gün geldi. Peki, HMGS/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1), 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

ÖSYM takvimine göre 2025 HMGS sonuçları, 22 Mayıs Perşembe bugün açıklanacak. Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağı bilinmiyor.

ÖSYM genellikle düzenlendiği sınavların sonuçlarını saat 10.00 veya 11.00 civarında erişime açıyor.

HMGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Sonuç belgesinde adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız ibareleri yer alacak.