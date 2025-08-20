HMGS/2 ve İYÖS sınavları için geri sayım başladı. 2025 ÖSYM sınav takvimine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS), 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak. Peki, HMGS/2 ve İYÖS başvuruları ne zaman bitiyor? HMGS/2 ve İYÖS başvurusu nasıl yapılır? 2025 HMGS/2 ve İYÖS ücreti ne kadar?

2025 HMGS/2 ve İYÖS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) başvuru tarihleri ÖSYM 2025 sınav takvimi ile belli oldu.

Takvime göre, 2025 HMGS/2 ve İYÖS başvuruları 20 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek.

Geç başvurular ise 27 Ağustos 2025 tarihinde alınacak.

2025 HMGS/2 ve İYÖS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.



HMGS/2 ve İYÖS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2025 HMGS/2 ve İYÖS için sınav ücreti, 1.400 TL’dir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini %50 artırımlı olarak aynı gün yatıracak.

Sınav ücreti, 13-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. (https://odeme.osym.gov.tr veya https://sanalpos.osym.gov.tr).

Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacak.

HMGS/2 ve İYÖS NE ZAMAN?

2025 HMGS/2 ve İYÖS, 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

Sınavlar, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 155 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.