Hukuk fakültesi mezunlarına yönelik düzenlenen HMGS (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı) 2 sınavı, bu yıl 18 farklı ilde gerçekleştirilecek. Peki, HMGS saat kaçta başlayacak? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı kuralları neler?

HMGS/2 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SÜRECEK?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre, yılda iki kez uygulanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın ilki 27 Nisan Pazar günü yapılmış, sonuçları ise 22 Mayıs’ta açıklanmıştı. Takip eden ikinci sınav ise 28 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adayların en geç saat 10.00’a kadar sınav salonlarında bulunmaları gerekecek. Sınav süresi 155 dakika olarak belirlendi.

HMGS/2 KURALLARI NELER?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;