Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, 18 ilde belirlenen merkezlerde düzenlenen oturumlarla tamamlandı. Peki, HMGS soruları ve cevapları yayımlandı mı? HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

HMGS SORULARI VE CEVAPLARI

28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2025-İYÖS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın yüzde 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 28 Eylül 2025 tarihinde saat 14.55'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 8 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

HMGS SONU ÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

HMGS sonuçlarının 24 Ekim 2025 tarihinde erişime açılması bekleniyor.