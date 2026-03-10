Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvuru tarihleri açıklandı. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları başladı mı? HMGS başvurusu nasıl yapılır? 2026 HMGS/1 ne zaman? İşte ayrıntılar...
2026 HMGS/1 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
HMGS/1 başvuruları 9 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Mart 2026 tarihinde sona erecektir.
2026 HMGS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, HMGS/1 başvurularını online olarak, ÖSYM'nin başvuru sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.
2026 HMGS/1 NE ZAMAN?
HMGS sınav tarihi 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.