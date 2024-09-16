Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu'ndan eğitim sendikalarına 'Meydanlara inelim' çağrısı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 17:38

Güncelleme: 16.09.2024 - 17:38

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu eğitim sendikalarını birlikte hareket etmeye davet etti. Meydanlara inme çağrısı yapan Kuruoğlu,"Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'de yasalaşmadan, mesleğimizin onuruna yaraşır şekilde yeniden düzenlenmesi için tüm sendikalar meydanlara inmelidir.Yoksulluk sınırı altında maaş alan kamu çalışanları için tüm sendikalar meydanalara inmelidir.Mülakatları açıklanması ve atama bekleyen öğretmenlerin bir an önce görevlerine başlaması için tüm sendikalar meydanlara inmelidir.Okullarda temizlik personeli istihdam edilmesi için tüm sendikalar meydanalara inmelidir. Hürriyetçi Eğitim Sen hazır" ifadelerini kullandı.

'MEYDANLARA İNELİM'



Eğitim sendikalarının genel başkanları olan Ali Yalçın (Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı), Talip Geylan (Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı), Kemal Irmak (Eğitim Sen Genel Başkanı) ve Kadem Özbay’a (Eğitim-İş Genel Başkanı) seslenen Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu: “Eğitim çalışanları her gün artan sorunlarının çözümü için sendikalardan birlikte hareket etmelerini bekliyor. Gelin farklılıklarımızı bir tarafa bırakalım, eğitim çalışanları için birlikte meydanlara inelim. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak hazırız” dedi.