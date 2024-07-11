Hürriyetçi Eğitim Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu protestosu: 'Öğretmen düşmanları yapmış olsaydı ancak böyle bir kanun yapabilirdi'

Yayınlanma: 11.07.2024 - 16:29

Güncelleme: 11.07.2024 - 16:29

Hürriyetçi Eğitim-Sen’e bağlı eğitimciler, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni Meclis yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda protesto etti.

Sendika üyeleri, ellerinde ''Cezaların olduğu ama ödülün bulunmadığı bir ÖMK istemiyoruz'', ''Öğretmen gelişiminin teşvik edilmediği ve Milli Eğitim Akademisi’ne indirgenmiş bir ÖMK istemiyoruz'',''Bir tost bile alınamayan ek ders ücretlerini istemiyoruz'' yazılı dövizler taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in istifaya davet edildiği açıklamada ayrıca ''Foncu bakan istemiyoruz'', ''Adalet dediniz hakkımızı yediniz'', ''Köle değil, öğretmeniz biz'' sloganları atıldı.

''KANUN TARİHE KARA LEKE OLARAK GEÇECEK''

Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, ''Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu öğretmen düşmanları yapmış olsaydı ancak böyle bir kanun yapabilirdi. Biz Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndan öğretmenin emekliliğini kadar organize bir kanun bekliyorduk. Cezaların olduğu, ödüllerin olmadığı bir kanun getirdiler. Burada çıkan kanun tarihe kara leke olarak geçecektir'' dedi.

''ADI YUSUF AMA TEKİN DEĞİL''

Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi'ne göre kurulması planlanan Öğretmenlik Akademisine dair eleştirilerini sıralayan Kuruoğlu, ''Üniversitedeki hocaların verdiği eğitime güveniyorlar. Öğretmenleri akademide eğitime alıyorlar. Bu akademinin örneği Diyanet’te var. Öğretmenlere kalacak yer vermiyorlar. Eğitim fakülteleri işe yaramıyorsa kapatın. YÖK’te bir problem varsa düzeltin. Akademiye proje okullarına atadığınız gibi yandaşları mı atayacaksınız? Bu akademi basit bir yapı. Arkadaşlarımızın ömründen, mesleğinden zaman alacaklar. Bir senedir bağırıyoruz mülakat için. Biz artık Milli Eğitim Bakanı hakkında adı Yusuf ama tekin değil diyoruz. Bakan Tekin, egosunu aşamıyor'' diye konuştu.

''YUSUF TEKİN'İN İNADINI YENEMEDİK''

''Üniversitede verdiği eğitime güvenmedikleri aynı akademisyenlerle, oluşturulacak akademide başarılı olacaklarını düşünmeleri başlı başına bir akıl tutulmasıdır'' ifadelerini kullanan Kuruoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bir tost alınamayan ek ders ücretine zam yapmaktan imtina edecekler, sözleşmeli öğretmenliği kaldırmayacaklar, aile birliğini sağlamayacaklar, zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan meslektaşlarımıza mali haklar sağlamayacaklar, yüksek lisans, doktora eğitimini teşvik etmeyecekler, İl içi, il dışı tayinleri adil bir yöntemle düzenlemeyecekler. İdarenin yanlış planlaması yüzünden 'öğretmeni norm fazlasısın' diyerek resen ilçeler arası atayacaklar. Emekli olacak öğretmene hiç atıfta bile bulunmayacaklar, ama öğretmenlikten nasıl geri hizmete çekeceklerini düzenleyecekler. Yazıklar olsun. Basında, sosyal medyada, meydanlarda son olarak ise bakanın, bakan yardımcılarının, Genel Müdürlerin yüzüne anlattık ama ne yazık ki Sayın Yusuf Tekin'in inadını yenemedik.''

4 EĞİTİM SENDİKASINDAN ORTAK MÜCADELE MESAJI

Hürriyetçi Eğitim Sen üyeleri yaptıkları basın açıklaması sonrasında, Milli Egemenlik Parkı’nda bulunan ve Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni protesto eden Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası genel başkanlarını ve üyelerini ziyaret etti. Bir araya gelen sendika başkanları ve üyeleri, meslek kanuna karşı ortak mücadele mesajı verdi.

''BU MOBBİNG KANUNU''

Hürriyetçi Eğitim Sen’in açıklamasına Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat destek verdi.

Sunat, ''Biz muhalefet şerhlerimizi ortaya koyduk. Baştan beri teklifin geri çekilmesi gerektiğini ifade ettik. Bazı maddelerin düzeltilmesi için değişiklik önergeleri verdik. Bu kanun öğretmene mobbing, ceza, akademi dayatması kanunu'' ifadelerini kullandı.