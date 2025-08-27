İBB burs başvuruları başladı mı? İBB burs başvuru şartları neler? 2025 İBB burs ücreti ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs başvurularının ne zaman olduğu öğreciler tarafından merak edildi. Peki, İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvuru şartları neler? 2025 İBB burs ücreti ne kadar? İşte, ayrıntılar...

2025 İBB BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İBB burs başvuruları her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgiyle bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda başvurular genellikle Eylül ayının son haftasında başlayıp Ekim ortasına kadar devam etmişti. 2025 yılı için de benzer bir başvuru takvimi öngörülüyor. Ancak kesin tarihler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İBB bursundan yararlanabilmek için belirli kriterler bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler,

İstanbul’da ikamet eden veya üniversite eğitimini İstanbul’da sürdüren lisans öğrencileri,

Maddi desteğe ihtiyaç duyan ve farklı kurumlardan yüksek miktarda burs almayan adaylar başvuruda bulunabiliyor.

2025 İBB BURS MİKTARI NE KADAR?

2024 yılında İBB bursu aylık 2.000 TL olarak öğrencilere ulaştırılmıştı. 2025 yılı için ise burs miktarında ekonomik koşullara bağlı olarak artış yapılması öngörülüyor. Ancak kesin tutar, başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi olarak duyurulacak.