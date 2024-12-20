Yayınlanma: 20.12.2024 - 20:50

Güncelleme: 20.12.2024 - 20:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edildi. Burs başvurusu yapan öğrenciler burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve bursların ne zaman yatacağını merak ediyor. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencilere verilecek olan bursların kaç taksit olarak ve ne kadar yatırılacağı merak ediliyor. Peki, IBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burslar ne zaman yatacak? IBB bursu ne kadar, kaç taksit? İşte ayrıntılar...

IBB BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-2025 eğitim dönemi burs başvuruları 25 Eylül tarihinde başlamıştı. İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirilen burs başvuruları 18 Ekim tarihinde sona erdi. Burs başvuruları geçen yıl 19 Aralık 2023 tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle başvuru sonuçlarının yakında açıklanması bekleniyor.

Başvuru sonuçları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden ve SMS yoluyla öğrencilerle paylaşılacak.

IBB BURS MİKTARI NE KADAR?

2023-2024 yılında burs miktarı 7.500 TL olarak belirlenmişti. 2.500 TL olarak üç taksit şeklinde yatırılmıştı. Bu sene burs miktarı artırılarak 15.000 TL oldu. Öğrenciler 5.000 TL değerinde 3 taksitle toplam 15.000 TL burs alacak.

IBB BURSU İÇİN YENİDEN BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR MU?

Eğitim öğretim hayatına devam eden ve önceki senelerde burs kazanan öğrencilerin yeni eğitim öğretim senesinde de başvuruda bulunması gerekiyor. 2023-2024 tarihleri arasında burs kazanan öğrenciler yeni yılda da başvuru yaparak burs kazanabilirler.

SADECE İSTANBUL'DA YAŞAYAN ÖĞRENCİLER Mİ BURS ALABİLİR?

İkameti İstanbul'da olan öğrenciler burs kazanabilir. Farklı şehirlerde eğitim alan ama ikamet adresi İstanbul olan adaylar burs kazanabilir.