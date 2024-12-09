Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:06

Güncelleme: 09.12.2024 - 10:06

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üzerinden aylık 2 bin lira burs alan lisans öğrencileri, 2025 yılında alacakları burs miktarını sorguluyor. Peki, Zamlı KYK bursu ne kadar oldu? Zamlı KYK bursları ne zaman yatacak?

2025 KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı KYK burs ödemelerinin 2025 Ocak ayından itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.