Yayınlanma: 06.11.2024 - 12:45

Güncelleme: 06.11.2024 - 12:45

İBB’nin şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere verdiği ‘Sen Oku Diye’ eğitim desteğine başvurular ekim ayında sona erdi. Peki, İBB Sen Oku Diye bursu yattı mı? İBB bursu ne zaman yatacak?

İBB SEN OKU DİYE BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. İBB Sen Oku Diye burs ödeme tarihi hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SEN OKU DİYE EĞİTİM DESTEĞİ ŞARTLARI

Yeni dönemde yaklaşık 100 bin öğrenciye 3.000 Türk Lirası destek sağlayacağımız Sen Oku Diye eğitim desteği şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin İstanbul’da ikamet etmesi

Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması

Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görmesi

Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi

Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okumak

Başvuru sahibi öğrencilerin 5 yaş ve üzeri - 40 yaş ve altı olması

Başvuru sahibi öğrencinin ilköğretim ve ortaöğretimde aktif öğrenci kaydı olması veya 5 – 40 yaş arası zihinsel ya da fiziksel engel durumu olması

sebebiyle rehabilitasyon merkezinde eğitim görmesi gerekir.