Yayınlanma: 05.11.2024 - 22:59

Güncelleme: 05.11.2024 - 22:59

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla gerçekleştirilen burs ve kredi desteğinin başvuru sonuçları merak ediliyor. 17 Ekim'de başvuruları tamamlanan KYK burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı adaylar tarafından araştırılıyor. Adaylar başvuru sonuçlarını nasıl öğrenebileceğini merak ediyor. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs başvuru sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kyk burs ve başvuru sonuçları açıklandı. Bakan Osman Aşkın Bak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın." ifadelerini kullandı.

KYK BUR SONUÇLARI NE ZAMAN KADAR ONAYLANABİLİR?

Burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecek.

Başvuruda bulunan öğrencilerin E-Devlet üzerinden taahhütname onayını onaylaması gerekiyor. Burs kazanıldığı taktirde, üniversite öğrencisi taahhütnameyi onaylamazsa burstan yararlanamıyor.

KYK BURSU NE KADAR?

2024-2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yükselmişti.

KYK BURS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

KYK başvurusu yapan öğrenciler başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapan öğrenciler geri ödemeli olarak kredi mi yoksa burs mu kazandığını sistem üzerinden öğrenebilecek.