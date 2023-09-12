İhtiyaç listesi cep yakıyor

Yayınlanma: 12.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 04:00

Okul kıyafetinden okul çantasına, okullardan istenen kırtasiye malzemelerinden beslenme çantasına konacak öğle yemeğine kadar birçok masraf velileri düşündürüyor. Cumhuriyet İstanbul’da bir okuldan istenen anaokulu ve birinci sınıf ihtiyaç listelerine ulaştı.

Bir anaokulundan istenen 40 maddelik listede istenen malzemelerin ortalama fiyatı kalitesine göre 3 bin liradan 5 bin liraya kadar değişiyor. Listenin altında öğretmen tarafından yazılan notta ise ürünlerin “kaliteli” olması gerektiği belirtiliyor. Fakat kaliteli ürün seçildiği takdirde fiyatlar neredeyse iki katına çıkıyor. Birinci sınıfa başlayan öğrenci için ihtiyaç listesi anaokulu malzemelerine göre daha az. 23 maddelik listenin ortalama fiyatı kalitesine göre 1500 liradan başlayarak 2 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor.

