İkinci öğretim kaldırıldı mı? Üniversitelerdeki ikinci öğretim programları kapatıldı mı? YÖK Başkanı açıkladı....

Yayınlanma: 10.07.2024 - 14:59

Güncelleme: 10.07.2024 - 14:59

Bu yıl 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu YKS 8-9 Haziran 2024'te gerçekleşti. YKS sonuçları merakla beklenirken, üniversitelerin ikinci öğretim programları hakkında YÖK'ten açıklama geldi.



İKİNCİ ÖĞRETİM KALDIRILDI MI?

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Önümüzdeki dönemden itibaren tüm devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarına kontenjan tanımlanmadı. Programlar dönüştürülürken devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam kontenjan korundu." dedi.



İKİNCİ ÖĞRETİM NEDİR?

İkinci öğretim dersleri genellikle akşam saatlerinde, genellikle 17:00'dan sonra başlar ve akşam geç saatlere kadar devam eder. Bu durum, öğrencilere gündüzleri çalışma veya diğer faaliyetlerle ilgilenme fırsatı tanır.İkinci öğretim genellikle çalışan, gündüzleri başka sorumlulukları olan veya yaşça daha büyük öğrenciler tarafından tercih edilir. Bu öğrenciler, iş hayatı ile eğitim hayatını dengelemek isteyen bireyler olabilir.

İkinci öğretim programlarına kayıt olmak için genellikle üniversiteye giriş sınavında belirli bir puan almak gereklidir. Ancak, kontenjanlar birinci öğretime göre daha sınırlı olabilir.

Birinci ve ikinci öğretim arasında eğitim kalitesi açısından genellikle bir fark yoktur. Aynı müfredat, aynı öğretim üyeleri tarafından sunulur.

Örgün eğitimden farklı olarak, ikinci öğretim öğrencilerinin harç ücreti ödemesi gerekiyor.

