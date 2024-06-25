İkinci üniversiteye kayıtta kısıtlama mı getirildi? Sınavsız ikinci üniversitede hangi bölümlere yaş sınırı getirildi?

Yayınlanma: 25.06.2024 - 13:46

Güncelleme: 25.06.2024 - 13:46

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversiteleri'nin rektörlüklerine "sınavsız ikinci üniversite" başlıklı bir yazı gönderdi. Bu yazıya göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, 2024-2025 akademik yılından itibaren yükseköğretim kurumları bünyesindeki ‘sınavsız ikinci üniversite’ kapsamındaki 5 program için yaş sınırı getirildi. Peki, ikinci üniversiteye kayıtta hangi programlara kısıtlama getirildi? Sınavsız ikinci üniversitede hangi bölümlere yaş sınırı getirildi? İşte ayrıntılar...

5 PROGRAMA YAŞ SINIRI GETİRİLDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversiteleri rektörlüklerine gönderdiği yazıda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı programları için ikinci üniversite kayıtlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu. Artık bu programlara sadece 35 yaş ve üzeri lisans mezunlarının ikinci üniversite statüsünde kayıt yaptırabileceği belirtildi. Bu karar, açıköğretim programlarının diğer alanları içinse mevcut uygulamanın devam edeceği şeklinde açıklandı. Açıköğretim programlarına, bir üniversiteden mezun olmuş ya da halihazırda üniversite öğrencisi olanlar herhangi bir sınava girmeden şartsız başvuru yapabiliyordu.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE NEDİR?

Bir üniversiteden mezun olmuş ya da halihazırda üniversite öğrencisi olanların herhangi bir sınava girmeden belirli okulların belirli programlarına kayıtsız şartsız başvuru yapıp öğrenim görebileceği açıköğretim sistemidir.