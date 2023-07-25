İktidar yüzde 95’lik yerleştirme oranıyla övünürken uzmanlar sonuca saptırma dedi: Mecburi istikamet!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2023 - 04:00

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95’i tercihlerine yerleşti.

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Milli eğitim bakanı LGS sonuçları üzerinden sanki tüm öğrenciler istediği okullara yerleşmiş gibi bir algı yaratıyor ama bu açık bir çarpıtma. Yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrenci var ancak sınavla alan okullara yerleşebilen öğrenci sayısı sadece 200 bin 310. Sınavda her 5 öğrenciden 1’i istediği okula yerleşebilmiş ve üstelik bu 200 bin öğrencinin bir kısmının ilk tercihine yerleşemediği düşünülürse bu oranın daha da düşük olduğu görülecek” dedi.

İMAM HATİPLER BOŞ

Anadolu imam hatiplerin tercih edilmediğini vurgulayan Özbay, şöyle devam etti:

“Adrese dayalı yerleştirme sistemindeki dayatma da göz önüne alındığında 40 bin öğrenciden büyük bir çoğunluğu buralara mecbur bırakıldı. Yani bakanlığın iddia ettiği gibi yine bir ‘tercih’ yok, mecburi istikamet var. Öğrenciye tercih hakkı verip seçenek vermezseniz bunun adı seçim olmaz. Bakanlığın iddia ettiği gibi tercihler ve sonuçları yok, dayatma ve ağır bir fatura var.”

NEDEN SINAVLA ALIYORLAR?

Eğitim uzmanı Salim Ünsal, yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı analizde şu ifadeleri kullandı: “Okul türleri arasında bu boşlukların daha çok proje imam hatipler ve meslek liselerinde oluşması geçmiş yıllardan beri bu okulların sınav kapsamında olup olmaması gerektiğini de bir kez daha tartışmaya açtı. Bu liselerden doluluk sağlayanların da daha alt dilimlerde taban puanları oluştu. Öğrenciler ağırlıklı olarak fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerine yöneldi. Bu okul türlerinde yüzde 99’luk doluluğa erişildi. Bazı okullara yerleşemeyeceğini düşünen adayların büyük bölümü o okullara yerleşebildi.”

YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz’da açıklanacak. 08-16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.