İktidarın ‘dindar nesil’ hedefi doğrultusunda gerici dersler anne-babalara da anlatılacak

Yayınlanma: 15.11.2024 - 04:29

Güncelleme: 15.11.2024 - 07:47

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), toplumun tepkilerine karşın gerici-dinci yeni öğretim izlencesini (müfredat) uygulamayı sürdürüyor. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı yeni öğretim izlencesinde bakanlık, yeni bir öğrenci tanımıyla öğretim modeli de geliştirdi. “Yetkin ve erdemli insan” adıyla sunulan yeni öğrenci tanımında bir öğrencinin beden ve ruhtan oluştuğu savunularak bir bireyin “sağlıklı bir bedene, ahlaki olgunluk taşıyan bir kalbe ve sonuçlara göre hareket edebilmeyi başarabilen dengeli bir akla sahip olması gerektiği” belirtildi.

Bu öğrenci tanımı merkezli geliştirilen öğretim modeli ise “erdem-değer-eylem modeli” adıyla açıklandı. MEB, yeni öğretim izlencesiyle getirilen “bütüncül eğitim yaklaşımı” modeli kapsamında velilere de eğitim verilmesini kararlaştırdı. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, halk eğitimi merkezlerindeki “aile okullarına”, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu kurs programını da ekledi. Söz konusu kurs 8 konudan oluşacak.

‘BAKANLIK GÖRMEZDEN GELİYOR’

Eğitimci Özgür Bozdoğan, kursların açılmasını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Bozdoğan, iktidarın kendine uygun toplum yaratmak istediğine işaret ederek“Bir öğrenci modeli oluşturulmaya çalışılıyor. Bu model şimdi veliler üzerinden geliştiriliyor. Bu kursları aracılığıyla iktidarın politikalarına uygun toplum yapısını oluşturma faaliyetine de giriştiği açık. Bu kurslar kapsamında veliler üzerinden de öğrencilere söz konusu model aşılanmaya çalışılacak. Modele açılan davaların yargı süreçleri devam ederken bu kararın alınması modeli daha da tartışmalı hale getirecek” dedi.

KADINLARIN ÇALIŞMASI SORUN GİBİ GÖSTERİLECEK

Kurs izlencesinde, ilkokul ve ortaokullarda gösterilen “Türk sosyal hayatında aile” seçmeli dersinin yer alması dikkat çekti. Ortaöğretim düzeyinde okullarda seçmeli ders olarak verilen dersin içinde “Tarihsel süreçte Türk aile yapısı” adlı bir ünite yer aldı. Dersin “Türk aile yapısının karşılaştığı güncel sorunlar” başlıklı ünitesinde ise kadınların çalışma yaşamında yer alması modernleşme ve kentleşme sürecindeki Türk aile yapısının karşılaştığı sorunlar arasında gösteriliyor.