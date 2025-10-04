İl Milli Eğitim Müdürü, Atatürk'e hakaret eden isimle aynı sofrada poz verdi

Ayasofya Camii'nde yaptığı konuşmada Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e atfen 'zalim' ve 'kafir' demesiyle tepki çeken Mustafa Demirkan'ın Eskişehir de bir yemeğe katıldı. Yemekte, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın da yer aldığı görüldü. Duruma muhalefetten ve eğitimcilerden tepki geldi.

Eğitim-İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan, söz konusu olaya ilişkin, "Gerici, Atatürk düşmanlığını eline geçirdiği her fırsatta Atatürk’e hakaret ederek gösteren bir şahısla İl Milli Eğitim Müdürünün aynı karede yer alması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Atatürk inkılâplarına bağlı; lâik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmekle sorumlu olduğunu anımsatan Arslan, "MEB'e bağlı olarak görev yapan herkesin de bu sorumluluğun bilincinde hareket etmesi gerekmektedir. Kim olursa olsun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e “zalim ve kafir” diyerek ona ve manevi şahsına hakaret eden şahıslarla aynı karede poz veremez. Onlara methiyeler düzerek güzellemeler yazamaz. Eğitim İş olarak MEB'e bağlı çalışan tüm personeli bu bilinçle hareket etmeye çağırıyoruz" dedi