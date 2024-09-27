İlçe Millî Eğitim’den Buca Belediyesi’ne temizlik engeli

Yayınlanma: 27.09.2024 - 10:06

Güncelleme: 27.09.2024 - 10:16

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda temizlik sorunları yaşanmasının ardından hızlıca harekete geçerek ilçedeki devlet okullarında temizlik çalışmalarına başlayan Buca Belediyesi’ne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden engel geldi.

Müdürlük gelen talimatta, belediyenin temizlik ekiplerinin okullara girmesine izin verilmeyeceği ifade edildi.

“TEK DERDİM ÇOCUKLAR”

Kararın ardından okullardaki temizlik çalışmalarını durdurmak zorunda kaldıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Millî Eğitim Müdürlüğü'nün almış olduğu bu kararın takdirini çocuklarımıza ve velilerimize bırakıyorum. Biz sadece çocuklarımız temiz olmayan koşullarda eğitim almasın, öğretmenlerimiz bu zorlu koşullarda eğitime devam etmesin istemiştik. Buca'da doğmuş, Buca'da ilkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi okumuş ve bu kente belediye başkanı seçilmiş bir evladınız olarak, benim tek derdimin çocuklar olduğunu bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

YASAL ZEMİNİ BULUNUYOR

“Belediye Yasası’nda “Belediyeler devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir” ifadelerinin yer aldığını hatırlatan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Bu yasa doğrudan bize bir sorumluluk yüklemese de ‘yapabilir’ diyerek bu gibi zorlu koşullarda çocuklarımızın yanında olmamız için yasal zemin oluşturmaktadır. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum; biz okullarımızı temizlemeye hazırız” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMA HAFTA SONU BAŞLADI

Buca Belediyesi, geçen hafta sonu, yurttaşlardan gelen şikâyetler ve en son basında yer alan “temizlik personel eksikliği nedeniyle okullarda temizlik yapılamadığı” haberleri sonrasında harekete geçmiş ve ilçedeki okullarda temizlik çalışması başlatmıştı. Ekipler, Meşkure Şamlı Ortaokulu, Ahmet Kutsi Tecer İlkokulu ve Ali Kuşçu Ortaokulu’nda temizlik yapmıştı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ihtiyaç duyulan tüm okullarda temizlik yapmak için çalışmaya hazır olduklarını duyurmuştu.