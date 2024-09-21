Okullardaki temizlik krizi büyüyor: Personel alımı yapılacak!

Yayınlanma: 21.09.2024 - 10:54

Güncelleme: 21.09.2024 - 10:55

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yaşanan temizlik sorunlarına yönelik önemli bir adım atıyor. Bakan Yusuf Tekin, 30 bin ilave temizlik personeli alacaklarını açıkladı. Tekin, "Pazartesi günü Çalışma Bakanlığı 30 bin ilave temizlik personel hakkı tanıyacak" dedi.

Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda temizlik eksiklikleri gündeme geldi.

Temizlik personeli yetersizliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden maddi destek talep ediyor. Bazı okullarda veliler, dönüşümlü olarak okulları ve sınıfları temizleme görevini üstleniyor.

Geçtiğimiz yıl temizlik görevlilerine 17 bin lira asgari ücret ödenirken, bu dönem sistem değişti. Temizlik personelinin İŞKUR bünyesindeki İşgücü Uyum Programı'ndan karşılanmasına karar verildi. Bu yeni düzenlemede haftada üç gün ve en fazla 22,5 saat çalışma süresi öngörüldü.

Ancak, aylık ücretin 8 bin 447 lira olması nedeniyle yeterli sayıda personel bulunamıyor.