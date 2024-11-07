İlk tatil zili yarın çalacak

Yayınlanma: 07.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için ilk ara tatil zili yarın çalacak. Ara tatile başlayacak öğrenciler 18 Kasım’da ders başı yapacak.

Ebeveynler ve çocukların 9 günlük ara tatilde neler yapabileceğini uzman klinik psikolog Melissa Elitok ile konuştuk. Verimli bir ara tatilin hem sorumlulukları hem de dinlenme ve eğlenmeyi içerdiğini söyleyen Elitok, “Tatili hem öğrencinin hem de ebeveynlerin verimli geçirebilmeleri için yemekleri birlikte yemelerini, aralarındaki etkileşimi ve paylaşımı artırmalarını öneririm” dedi.

Çocukların tatilde geçireceği ekran süresi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Elitok, “Çocukla konuşulup bir ara yol bulunarak belirli süreler boyunca ekrana erişimi sağlanabilir” diye konuştu.