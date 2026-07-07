Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 döneminde yürütülecek ilkokul ve anaokulu kayıtlarında, çocukların okula başlama yaşı hesaplanırken 30 Eylül 2026 baz alınmaktadır. Bu döneme ait ay bazlı değerlendirmeler doğrultusunda öğrenciler için zorunlu eğitim ya da erteleme alternatifleri netleşti. Peki, İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2026? MEB ilkokul 1. sınıf kayıtları hangi yaş aralıklarında alınıyor?

HANGİ AY DOĞUMLULAR 2026 YILINDA 1. SINIFA BAŞLAMAK ZORUNDA?

30 Eylül 2026 tarihi baz alınarak hesaplanan ay yaşlarına göre ilkokul birinci sınıf zorunluluk durumları şu şekilde şekillenmiştir:

78 Ay ve Üzeri Çocuklar (Mart 2020 ve Öncesi Doğanlar): Bu dönemde yer alan minikler için birinci sınıfa başlamak mecburi.

72 ile 77 Ay Arasındaki Çocuklar (Nisan 2020 - Eylül 2020 Arası Doğanlar): Bu aralıktaki tüm öğrenciler için de ilkokul kaydı zorunlu. Yalnızca Rehberlik Araştırma Merkezi üzerinden alınan özel eğitim raporu bulunan çocuklar kaynaştırma statüsünde anaokuluna yönlendirilebilir.

HANGİ YAŞ GRUPLARI İÇİN İLKOKUL VEYA ANAOKULU TERCİH HAKKI VAR?

Kritik yaş sınırında bulunan ve ailelere tercih ya da esneklik tanınan grupların dağılımı şöyledir:

69 ile 71 Ay Arasındaki Çocuklar (Ekim 2020 - Aralık 2020 Arası Doğanlar): Bu gruptakilerin ilkokula kaydı yapılır. Buna ek olarak anne ve babaların resmi dilekçe vermesi şartıyla ana kurumlarında devam etme opsiyonu da mevcut.

66 ile 68 Ay Arasındaki Çocuklar (Ocak 2021 - Mart 2021 Arası Doğanlar): Normal şartlarda bu yaş seviyesindeki minikler anaokuluna kaydedilir. Ancak velilerin talebini belirten dilekçeyi sunması durumunda ilkokul birinci sınıfa da yazdırılabilmektedir.

2026 DÖNEMİNDE ANAOKULU YAŞ GRUPLARI VE KONTENJAN ŞARTLARI NELER?

Okul öncesi eğitim kurumlarına yapılacak başvurularda da yine 30 Eylül 2026 tarihi baz alınarak farklı kriterler uygulanmaktadır:

5 Yaş Grubu (Nisan 2021 - Eylül 2021 Arası Doğanlar, 60-65 Ay): Bu aralıkta dünyaya gelen çocuklar anaokullarının beş yaş grubuna doğrudan kayıt hakkına sahiptir.

4 Yaş Grubu (Ekim 2021 - Eylül 2022 Arası Doğanlar, 48-59 Ay): İlgili ikamet bölgesindeki beş yaş öğrencilerin işlemleri bittikten sonra boş kontenjan kalması halinde bu yaş grubundaki minikler anaokuluna kabul edilebilir.