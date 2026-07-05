Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ilkokul öğrencisi Selman'dan acı haber

ORDU'nun Ulubey ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Selman Sezgin (11), kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.
Ulubey ilçesi Oyumgürgen Mahallesi'nde yaşayan, Altınordu Haki Yener İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Selman Sezgin, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti. Sezgin'in ölümü, ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve eğitim camiasını yasa boğdu. Selman Sezgin'in cenazesi, bugün öğle namazının ardından Oyumgürgen Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi