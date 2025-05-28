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İmam hatiplere ücretsiz yemek, burs, özel sınıflar... Eğitim Sen: ‘Kamu kaynakları sadece bir okul türüne mi ait?’

İmam hatiplere ücretsiz yemek, burs, özel sınıflar... Eğitim Sen: ‘Kamu kaynakları sadece bir okul türüne mi ait?’

28.05.2025 18:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İmam hatiplere ücretsiz yemek, burs, özel sınıflar... Eğitim Sen: ‘Kamu kaynakları sadece bir okul türüne mi ait?’

2025-2026 eğitim-öğretim yılıyla birlikte bazı illerde hayata geçirileceği duyurulan "Proje imam hatip ortaokulları" uygulamasına Eğitim Sen tepki gösterdi. Uygulama kapsamında öğrencilere ücretsiz yemek, burs, ulaşım ve özel sınıf imkanları sunulacağı açıklanırken, Eğitim Sen bu durumun eğitimde eşitlik ilkesini ihlal ettiğini savundu.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), yaptığı açıklamada proje imam hatip ortaokullarına tanınan ayrıcalıklı imkanların diğer okul türlerinde okuyan öğrencilere sağlanmamasının açıkça ayrımcılık olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Her çocuğun eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanması gerekirken, kamu hizmetlerinde tarafsızlık ilkesi zedelenmektedir” denildi.

“KAYNAKLAR SADECE BİR OKULA MI AİT?”

Açıklamada, devlet okullarının farklı türleri (resmi ortaokullar, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, meslek liseleri vb.) için benzer desteklerin sağlanmamasının adaletsizlik yarattığına dikkat çekildi. Eğitim Sen, “İmam hatip ortaokulları dışındaki kurumlarda okuyan öğrenciler neden ücretsiz yemekten, ücretsiz ulaşımdan veya burslardan faydalanmamaktadır?” diye sordu.

OKUL MÜDÜRLERİNE YÖNLENDİRME BASKISI İDDİASI

Eğitim Sen, bazı il milli eğitim müdürlerinin okul müdürleriyle özel toplantılar yaparak 5. sınıfa geçecek öğrencilerin imam hatip ortaokullarına yönlendirilmesini istediğini belirtti. Bu durumun, velilerin tercih hakkı ve çocukların pedagojik ihtiyaçlarını yok saydığı ifade edildi. Açıklamada, “Öğrencileri bir okul türüne yönlendirmek devletin değil, velilerin ve çocukların özgür iradesiyle verilmesi gereken bir karardır” denildi.

TEŞVİKLERLE AYRIMCILIK DERİNLEŞİYOR

Tanıtım broşürlerinde yer alan “24 kişilik özel sınıflar”, “alanında uzman öğretmenler”, “öğle yemeği” ve “burs” gibi imkanların yalnızca proje imam hatip ortaokulları için sunulması, diğer devlet okullarının ikinci plana itildiği ve okul türleri arasında eşitsizlik yaratıldığı yönünde eleştirildi.

“EĞİTİM İDEOLOJİK YÖNLENDİRMEYE AÇIK HALE GELİYOR”

Modelin son olarak Kilis’te uygulandığına dikkat çeken Eğitim Sen, bu yapının ülke genelinde yaygınlaştırılmasının kamu eğitimini eşitsizlik ve ideolojik yönlendirme riskiyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti. Açıklamada, “Devletin tüm okul türlerine eşit mesafede durması gerekir. Kamu kaynakları belirli bir okul türüne değil, bütün çocuklara eşit biçimde kullanılmalıdır” denildi.


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